BYD, 2026 yılında Çin dışı pazarlarda 1,3 milyon adet otomobil satmayı hedeflediğini duyurdu. Bu hedef, şirketin geçen yıl yurt dışı pazarlarında ulaştığı 1,04 milyonluk satış rakamına kıyasla yaklaşık yüzde 25’lik bir artışı işaret ediyor.

BYD, geçtiğimiz yıl tüm dünyada toplamda yaklaşık 4,6 milyon yeni enerjili araç satışı gerçekleştirerek elektrikli otomobil pazarındaki liderliğini pekiştirdi. Aynı dönemde yurt dışı satışları ilk kez 1 milyon adedi aşarak 1,04 milyon seviyesine çıktı ve bu gelişme şirketin uluslararası pazarlardaki etkinliğini ortaya koydu. Bu satış hacmi sadece binek otomobillerle sınırlı değil, aynı zamanda pick-up ve ticari araç modellerini de kapsıyor.

BYD’nin Çin dışı 2026 hedefi 1.3 milyon araç satışı

BYD’nin yeni hedefi, yurt dışı satışları 1,3 milyon adede taşımak, yani 2026’da yaklaşık yüzde 25 artış. Bu artış, Avrupa, Kuzey Amerika ve Güneydoğu Asya gibi farklı bölgelerdeki güçlü talebe dayandırılıyor.

Analistler, BYD’nin küresel satış yapısının her bölgede dengelenmeye başladığını ve özellikle Avrupa’da marka bilinirliğinin hızla arttığını ifade ediyor. Türkiye dahil olmak üzere Avrupa’daki bayii ağını genişletme planları da bu büyümenin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Çinli markalar son yıllarda düşük fiyat avantajının ötesinde, teknoloji, kalite ve batarya performansı ile de küresel çapta rekabet ediyor.

