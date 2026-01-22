Avrupa otomobil pazarında Çin yılı! Avrupa Birliği'nin Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara uyguladığı yüksek gümrük vergilerine rağmen, Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa'daki satışları katlanarak artıyor. 2025 yılı Aralık ayında yüzde 126 artan satışlar, yıl genelinde ise 2024’e göre yüzde 99 artış gösterdi. Piyasa araştırma şirketi DataForce'un verilerine göre, 2025 yılında Avrupa'da 13 milyon 295 bin 75 yeni araç satıldı. Bu, bir önceki yıl teslim edilen 12 milyon 994 bin 720 araca kıyasla önemli bir artış anlamına geliyor. Aralık ayı rakamların büyümesinde büyük katkı sağladı. Aralık’ta satışlar, İngiltere de dahil olmak üzere birçok önemli pazardaki güçlü performanslar sayesinde 1 milyon 70 bin 43'ten 1 milyon 151 bin 209'a yükseldi.

Avrupa otomobil pazarında Çin yılı! ÇİNLİ MARKALAR SATIŞLARINI İKİYE KATLADI 2025 boyunca Avrupa genelinde Çinli otomobil üreticilerinin toplam satışları yaklaşık 811 bin araca ulaştı, bu da bir önceki yıla göre yüzde 99’a yakın büyüme anlamına geliyor. Bu satışlarla Çinli markalar, Avrupa pazarının önemli bir segmentini ele geçirirken pazar paylarını ikiye katladı.

Avrupa otomobil pazarında Çin yılı! 100 BİNİN GEÇİLDİĞİ İLK AY Aralık ayı MG, BYD ve Chery gibi markaların başını çektiği Çinliler için en büyük ivmenin yakalandığı ay oldu. Çinli markaların toplam satışları ilk kez 100 bini geçti. Çin üretimi araçlar 109 bin 864 adetlik satışla Avrupa’da yıllık bazda yüzde 126 artış sağladı. Bu rakamlarla Çinli markaların Avrupa’da pazar payı yüzde 3,1’den yüzde 6,1’e çıktı.

Avrupa otomobil pazarında Çin yılı! MARKA MARKA EN ÇOK SATANLAR SAIC Motor bünyesindeki MG markası, geçen yıl Avrupa'da en çok satan Çin markası oldu ve satışları yüzde 26 artarak 307 bin adede ulaştı. Bu satışlar MG’yi Avrupa pazarındaki genel otomobil satışlarında 16. sıraya satışı ve ilk 20'ye giren tek Çin markası yaptı.

Avrupa otomobil pazarında Çin yılı! BYD’NİN HIZLI YÜKSELİŞİ BYD, Avrupa'da 187 bin araç satarak yılı ikinci sırada tamamladı. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 276'lık bir artış anlamına geliyor ve genel sıralamada 31. sıradan 22. sıraya yükselmesini sağladı. Bu artış büyük ölçüde Seal U, Dolphin, Sealion 9 ve Seal modelleri sayesinde gerçekleşti. Sadece Seal U modeli 79 bin 407 adet satıldı ve bunların 72 bin 667'si şarj edilebilir hibrit (PHEV) model olduğundan, yılın Avrupa'daki en çok satan PHEV'i oldu.

Avrupa otomobil pazarında Çin yılı! CHERY DE GERİDE KALMADI Bir diğer Çinli Chery’nin 2025 satışları 120 bin 207 adede ulaştı. Marka 2024'teki 17 bin 38 adetlik satış rakamına göre önemli bir artış gösterdi. Jaecoo markası özellikle dikkat çekici bir giriş yaptı ve satışlarını 2 bin 490'dan 56 bin 944'e yükseldi. Omoda ise 2024’te 14 bin 540 olan satış rakamını 52 bin 950 adede çıkardı. Geely'nin Avrupa’daki satışlarının genelini Volvo markası oluşturuyor. Bununla birlikte Lynk&Co, Polestar ve Zeekr markalarının satışları da artış gösterdi. Polestar, Polestar 4’ün piyasaya sürülmesiyle büyük bir artış yaşadı ve bir önceki yıl satılan 30 bin 546 araçtan 47 bin 579 araç satışına yükseldi. Stellantis destekli Leapmotor’un T03 modeli markanın satışlarının yüzde 60’ını oluştururken, Çinli üretici 33 bin 567 araç satışıyla 6. sıradaki Çinli marka oldu.

Avrupa otomobil pazarında Çin yılı! EK VERGİLERE RAĞMEN YÜKSELİŞ Son iki yıldır Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa pazarında hızlı bir satış artışına ve rekabetçi fiyatlarına karşılık Ekim 2024'te AB üye devletleri, Çin yapımı elektrikli araçlara mevcut yüzde 10'luk vergiye ek olarak beş yıl süreyle yüzde 35,3'lük ek vergi uygulanmasını kararlaştırdı.

Avrupa otomobil pazarında Çin yılı! Geçtiğimiz hafta ise Çin ve AB’nin tarifeler konusunda müzakerelerde önemli ir ilerleme kaydettiği açıklandı. Çin Ticaret Bakanlığı tarafların yüksek telafi edici vergileri bir fiyat taahhüt mekanizmasıyla değiştirmeyi amaçladığını açıkladı.

