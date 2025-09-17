Beşiktaş'ta Solskjaer itirafı: Kararı o maçta vermiştim! Tazminatı da ortaya çıktı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Shakhtar Donetsk şoku ve Konferans Ligi'nde Lozan'a elenilmesinin ardından görevine son verilen Olje Gunnar Solskjaer ile yaptığı görüşmeyi anlattı.

"MAÇ BİTTİKTEN YARIM SAAT SONRA VEDALAŞTIK"

Başkan Adalı, "Solskjaer ile yolları ayırmakta bir hafta geç kaldık. İlk Lozan maçından sonra bu kararı vermiştim. Geç kalınmış hadise bir haftadır. Hazırlık maçlarından sonra teknik direktör gönderip tarihe geçmek doğru gelmedi. Çok zor zamanda göreve geldi. Takımın psikolojik olarak darmadağın olduğu dönemde geldi. Bizi mutlu ettiği maçlar oldu. Derbi kaybetmedi. Birinci Lozan maçında yaptığımız transferlerin çoğu sahadaydı. O görüntüden sonra işin açığı, maç bittikten yarım saat sonra vedalaştık. Görüşmemiz uzun sürmedi" ifadelerini kullandı.

SOLSKJAER'İN TAZMİNATI

Serda Adalı, "Solskjaer'in tazminatı ne kadar?" sorusuna, "Sene sonuna kadar alacağı maaşları alacak. Hepsi bu kadar. Zaten sezonun başındaydık. Bu sene alacağı maaşlarını alacak. Ekstra bir para talep etmedi ama öyle bir hakkı vardı. Normal aylık maaşını alacak" cevabını verdi.