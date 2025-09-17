Başkan Adalı madde madde açıkladı: İşte Abraham ve Toure'nin sözleşme detayları...

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde basın mensuplarının karşısına çıktı. Adalı, yaz transfer dönemi ve kulüp gündemine dair açıklamalarda bulundu.

"SIFIRDAN BİR TAKIM DAHA KURULURDU"

Basın toplantısı düzenleyen Başkan Adalı, "Futbol takımımızın psikolojik olarak neredeyse dağıldığı dönemde göreve geldik. Sezon başında neredeyse sıfırdan takım yapmak zorunda kaldık. Son 4-5 yılın birçok dosyasını kapattık. Yepyeni bir takım yapmaya çalışırken diğer yandan seneler önce ayrılan oyuncuların ödenmemiş maaşlarını, vergilerini, menajerlik ücretlerini ödedik. Geçmişten gelen borçlar için yaptığımız ödemelerle sıfırdan bir takım daha kurulurdu" şeklinde konuştu.

ABRAHAM'IN SERBEST KALMA BEDELİ 30 MİLYON EURO

Serdal Adalı, "Santrfor pozisyonunda değişikliğie gittik. 35 yaşındaki Immobile gitti, 27 yaşındaki Abraham ile 23 yaşındaki Toure geldi. Abraham ile büyük başarılar yaşamak istiyoruz. Başarılı futboluyla buradaki görevi bittiğinde hâlâ bonservis kazandırabilecek oyuncu. Sözleşmesinde '30 milyon euro çıkış maddesi' bulunuyor" dedi.

"TOURE 15 GOL ATARSA OPSİYON DEVREYE GİRECEK"

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Toure ile bir yıllık kiralık sözleşme imzaladık. 15 gol atarsa satın alma opsiyonu devreye girecek. İstersek de bu opsiyon devreye girecek. Opsiyon bedeli 15 milyon euro. Sonrasında '40 milyon euro çıkış maddesi' bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"GİDENLERİN TOPLAM MALİYETİ 85 MİLYON EURO"

Başkan Adalı, "Al Musrati, Amir Hadziahmetovic, Jean Onana, Kerem Atakan, Bahtiyar Zaynutdinov ve Alex Oxlade-Chamberlain, Ernest Muçi ve Joao Mario... Bu oyuncuların toplam maliyeti 85 milyon euro. Maaş maliyetlerini bir yana koyarsak rakam 40-45 milyon euro. Geçtiğimiz dönemlerde ne kadar yanlış işler yapıldığını, maliyete bakarak daha net anlayabilirsiniz" değerlendirmesini yaptı.

AMİR, MUSRATI, ONANA, MARIO, BAHTİYAR, MUÇİ VE CHAMBERLAIN'İN 'NİN MAAŞI

Serdal Adalı, "Amir'i, Hull City'ye 700 bin euro'ya kiraladık, maaşını biz ödeyeceğiz. Musrati için 2 milyon euro kiralama, 7 milyon euro opsiyona anlaştık; oyuncunun 2,6 milyon euro olan maaşını biz ödeyeceğiz. Yaklaşık 5 milyon euroya transfer edilen Onana için Genoa'dan 500 bin euro kiralama ücreti aldık, 1.5 milyon euro maaşını yine biz ödeyeceğiz. Mario'yu AEK'ye kiralarken 2.7 milyon euro maaşının 1,7'sini ödemeye devam edeceğiz. Muçi, 1 milyon euro kiralama 8.5 milyon euro opsiyon karşılığında Trabzonspor'a gitti, maaşını Trabzonspor ödeyecek. 2 sene önce 5.5 milyon euroya alınan, 9-10 aylık başkanlığım süresinde idmanda bile göremediğim Bahtiyar 2.5 milyon euro karşılığında gitti. Kerem Atakan, Sivasspor'a gitti. Chamberlain'in maaşının da 1.5 milyon eurosunu kurtarabildik. Olabilecek en iyi tasarrufu yaptık. Hepsinin yolları açık olsun" sözlerini sarf etti.

"BEŞİKTAŞ TARİHİNİN EN YÜKSEK RAKAMLI OYUNCU SATIŞI"

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Giden oyuncular içerisinde taraftarlarımızın gerçek anlamda üzüleceği tek oyuncu Gedson'du. Bu transferde oyuncunun kararlı ayrılma isteği belirleyici oldu. Uzun uzun konuştuk ama Rusya'dan aldığı maaş teklifi önemliydi. Ocak ayında da teklif aldık ama yazın aldığımız rakamın yüzde 30 altındaydı. Transferde 3 kulüp olduğu için meşakkatli bir süreçti. Benfica ile durumu çözdük, bonservisinin kalan yarısını 10 milyon euroya aldık. Spartak Moskova'ya 26 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro şarta bağlı bonuslar olmak üzere transferi gerçekleştirdik. Sonraki satışından yüzde 10 payımız olacak. Beşiktaş tarihinin en yüksek rakamlı oyuncu satışı oldu" dedi.

ARROYO VE RICARDO İTİRAFI

Keny Arroyo ve Elan Ricardo transferleri hakkında bilgi veren Serdal Adalı, "Bu isimleri geçtiğimiz sezon devre arasında scout transferleri olarak aldık. Niye aldığımızı söyleyeyim? UEFA'nın mali kriterleri gereği belli bir harcama hakkımız kalmıştı. O günkü teknik direktörümüz, 2 ayrı oyuncuya maaş vermek yerine yatırım yapılacak oyuncuların alınmasını istedi. Bu oyuncular istedikleri ve beklediğimiz süreleri alamadılar. Süreleri bulamadıkça demoralize oldular. Performans olarak da beklentilerin gerisinde kaldılar, bu bir gerçek. Buradan dersler çıkarmamız lazım. Yapılan eleştirileri doğal karşılıyorum. Arroyo için cebimizden 1,2 milyon euro bonservis, 140 bin euro menajerlik ücreti, 400 bin euro imza parası çıktı. Oyuncu gitmek istedi. Planladığımız yükselişi gerçekleştirmemesine rağmen, bonservisinin yüzde 50'si için 8 milyon artı 500 bin euro karşılığında yollarımızı ayırdık. Sonraki satıştan yüzde 10 payımız var. Amacımız başkaydı ama tutmayan transferde 2 milyon euronun üstünde kâr elde ettik" açıklamasını yaptı.

"MARIO 'BİR DEFA BİLE SOL AÇIK OYNAMADIM' DEDİ"

Başkan Adalı, "Geçtiğimiz sene sol kanatta oynayacak tek oyuncu Rashica'ydı. Kadro planlaması buydu. Şampiyon olduktan sonra da bu mevkide hep sıkıntı çekmiştik. Geçen sene Mario'yu sol açık yapan ben değilim. Mario ile konuştum, 'Geçmişte bir defa dahi sol açık oynamadım' dedi. Aldığımız futbolcuların da suçu yok" itirafında bulundu.