55 farklı ülkeden oyuncu geldi! Beşiktaş'ın 194'üncü yabancı futbolcusu Jota Silva

Beşiktaş, yaz transfer döneminin son gününde Portekizli kanat oyuncusu Jota Silva'yı bir sezonluğuna satın alma opsiyonuyla kiraladı. 26 yaşındaki futbolcu, kulüp tarihindeki 13'üncü Portekizli futbolcu olarak dikkati çekti.

JOTA SILVA'NIN KARİYERİ

Portekizli futbolcu, 1 Ağustos 1999 tarihimnde Portekiz'de Melres'te dünyaya geldi. Futbol kariyerine 2012'de Portekiz alt lig takımlarından Sousense'de başlayan Jota Silva, buradan 2017'de Paços de Ferreira altyapısına geçiş yaptı. Daha sonra bir yıl içerisinde Sousense'ye geri dönen 26 yaşındaki futbolcu, 2019 yılında Espinho'ya transfer oldu.

Espinho'dan sonra sırasıyla Leixoes ve Casa Pia'da oynayan tecrübeli oyuncu, 2022'de asıl çıkışını yapacağı Vitoria takımına katıldı. Vitoria'daki ilk sezonunda 4 kez gol sevinci yaşayan Jota, bir sonraki yıl tüm kulvarlarda 15 defa rakip ağları sarsmayı başardı ve Avrupa'nın farklı liglerindeki kulüplerin dikkatini çekti.

Geçtiğimiz sezon başında İngiltere Premier Lig takımlarından Nottingham Forest'a transfer olan Portekizli futbolcu, burada 37 maçta 4 gol kaydetti. Yeni sezonda kanat transferi için araştırmalarını yapan Beşiktaş, Jota Silva'yı bir sezonluğuna satın alma opsiyonuyla kiralık olarak renklerine bağladı.

BEŞİKTAŞ TARİHİNDEKİ 13'ÜNCÜ PORTEKİZLİ FUTBOLCU

Jota Silva, siyah-beyazlı kulübün tarihindeki 13'üncü Portekizli futbolcu oldu. Beşiktaş'ta daha önce Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Tiago Djalo siyah-beyazlı formayı giydi.

TAKIMDAKİ 3'ÜNCÜ PORTEKİZLİ

Jota Silva, Beşiktaş'ın mevcut kadrosundaki 3'üncü Portekizli oyuncu oldu. Siyah-beyazlıların yeni transferi Jota, Rafa Silva ile Tiago Djalo'nun ardından takımın 3. Portekizlisi olarak dikkati çekiyor.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Jota Silva, ilk milli maçına 21 Mart 2024'te İsveç karşısında çıktı. Teknik direktör Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz Milli Takımı'nda, İsveç'e karşı ilk kez milli formayı giyen Jota, mücadelede 27 dakika görev yaptı. Milli takım kariyerinde 2 maça çıkan Jota Silva, gol sevinci yaşayamadı.

BEŞİKTAŞ'IN 12'NCİ TRANSFERİ

Jota Silva, Beşiktaş'ın bu sezonki 12'nci transferi oldu. Siyah-beyazlılar transfer döneminde bugüne kadar David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Tiago Djalo, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı, Jota Silva ile sözleşme imzaladı.

BEŞİKTAŞ'IN YABANCI FUTBOLCULARI

Beşiktaş'ın 1959 yılından beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

Brezilya: Ronaldo Guiaro, Marinho, Amaral, Zago, Ailton, Jose Kleberson, Ricardinho, Bobo, Marcio Nobre, Rodrigo Tabata, Marco Aurelio, Sidnei, Dentinho, Ramon Motta, Luiz Rhodolfo, Marcelo Guedes, Adriano Correia, Anderson Talisca, Vagner Love, Douglas Pereira, Welinton Souza Silva, Josef de Souza, Alex Teixeira, Gabriel Paulista

Almanya: Raimond Aumann, Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius, Felix Uduokhai

Portekiz: Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Tiago Djalo, Jota Silva

Yugoslavya: Milonja Kalicanin, Djordje Milic, Sava Paunovic, Zlatan Arnautovic, Dzevad Secerbegovic, Mirsad Kovacevic, Rade Paprica, Milos Jurkovic, Rade Zalad, Mitar Mrkela

Romanya : Lica Nunweiller, Cornel Popa, Ion Barbu, Radu Niculescu, Daniel Pancu, Marius Maldarasanu, Adrian Ilie, Alexandru Maxim

İngiltere: Les Ferdinand, Alan Walsh, Robert McDonald, Dele Alli, Nathan Redmond, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Tammy Abraham

İspanya: Juanfran, Guti Hernandez, Alexis Delgado, Fabri, Alvaro Negredo, Victor Ruiz, Javi Montero

Hırvatistan: Marjan Mrmic, Vedran Runje, Gordon Schildenfeld, Anthony Seric, Matej Mitrovic, Domagoj Vida, Ante Rebic

Çekya: Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok, David Jurasek, Vaclav Cerny

Fransa: Pascal Nouma, Edouard Cisse, Julien Escude, Nicolas Isimat-Mirin, Valentin Rosier

Norveç: Ronny Johnsen, Thomas Myhre, Arild Stavrum, John Carew, Jonas Svensson

Nijerya : Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu, Michael Eneramo, Wilfred Ndidi

Bosna Hersek: Sead Halilagic, Ajdin Hasic, Miralem Pjanic, Amir Hadziahmetovic

Gana: Daniel Opare, Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah, Daniel Amartey

Kamerun: Dany Nounkeu, Vincent Aboubakar, Georges-Kevin N'Koudou, Jean Onana

Arjantin : Osvaldo Nartallo, Matias Delgado, Federico Higuain, Jose Sosa

İtalya: Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile, Cher Ndour

Hollanda: Ryan Babel, Jeremain Lens, Wout Weghorst

Kolombiya: Oscar Cordoba, Pedro Franco, Elan Ricardo

Demokratik Kongo Cumhuriyeti: Fabrice N'Sakala, Jackson Muleka, Arthur Masuaku

Polonya: Adam Zejer, Jaroslaw Bako, Kaan Dobra

Senegal: Lamine Diatta, Mamadou Niang, Demba Ba

Şili: Rodrigo Tello, Gary Medel, Enzo Roco

İsveç: Mattias Asper, Alexander Milosevic

Sırbistan: Dusko Tosic, Adem Ljajic

ABD: Jermaine Jones, Tyler Boyd

Bulgaristan: Zlatko Yankov, Yordan Letchkov

Fas: Jamal Sellami, Romain Saiss

Finlandiya: Tommy Lindholm, Atik İsmail

İskoçya : Ian Wilson, Allan McGregor

Kanada: Atiba Hutchinson, Cyle Larin

Macaristan: Tibor Szalay, Joe Erwin Kuzman

Mısır: Ahmed Hassan, Muhammed Elneny

Peru: Francesco Manassero, Guillermo del Solar

Slovakya: Miroslav Karhan, Filip Holosko

Fildişi Sahilleri: Eric Bailly, Badra Cisse

Mali: Abdoulay Diaby, El Bilal Toure

Arnavutluk : Ernest Muçi

Belçika: Michy Batshuayi

Cezayir: Rachid Ghezzal

Danimarka: Peter Kjaer

Ekvador: Keny Arroyo

Ermenistan: Aras Özbiliz

Gambiya: Omar Colley

Gine: Souleymane Youla

Güney Afrika: Fani Madida

İzlanda: Eyjolfur Sverrisson

Japonya: Shinji Kagawa

Kazakistan: Bahtiyar Zaynutdinov

Kosova: Milot Rashica

Libya: Moatasem Al-Musrati

Rusya: Dmitriy Khlestov

Tunus: Zoubaier Baya

Ukrayna: Denis Boyko

Yeşil Burun Adaları: Bebe

Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.