Beşiktaş'ta ayrılık: Kiralık olarak gitti

Beşiktaş'ta ayrılık: Kiralık olarak gitti

Beşiktaş, Portekizli orta saha oyuncusu Joao Mario’nun sezon sonuna kadar AEK Atina’ya kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş, Joao Mario’nun sezon sonuna dek AEK’e kiralık olarak gönderildiğini duyurdu.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Joao Mario’nun 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda AEK Atina ile anlaşmaya varılmıştır. Joao Mario’ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Siyah beyazlı formayla toplamda 45 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 10 gol ve 5 asistlik katkı yaptı.

