Beşiktaş yeni transferini KAP'a bildirdi!

Beşiktaş yeni transferini KAP'a bildirdi!

Beşiktaş, Jota Silva’nın satın alma opsiyonuyla kiralandığını KAP'a bildirdi.

 Beşiktaş, İngiliz ekibi Nottingham Forest ekibinin Portekizli kanat oyuncusu Jota Silva'yı satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.

Beşiktaş yeni transferini KAP'a bildirdi! - 1. Resim

Siyah-beyazlılar, Jota Silva'nın transferiyle ilgili, "Profesyonel futbolcu Jota Silva’nın 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Nottingham Forest ile anlaşmaya varılmıştır. Jota Silva’ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verdi.

