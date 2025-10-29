Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrail ateşkese rağmen 12 saatte 109 Filistinliyi öldürdü

İsrail ateşkese rağmen 12 saatte 109 Filistinliyi öldürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail ateşkese rağmen 12 saatte 109 Filistinliyi öldürdü
İsrail, Ateşkes, Filistin, Gazze, Hamas, Saldırı, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve esir takası anlaşması imzalanmasına rağmen Binyamin Netanyahu yönetimi uluslararası hukuku yok sayarak, ihlal ve katliam politikasını sürdürüyor. Gazze'deki hükümet, İsrail'in son saldırılarında 52'si çocuk 109 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 52'si çocuk ve 23 kadın olmak üzere toplam 109 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirdi.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik sürdürdüğü suçların üstünü örtmek için sistematik olarak gerçekleri çarpıtmaya devam ettiğine dikkat çekildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik son 24 saatte düzenlediği saldırılarda etkisiz hale getirildiği iddiasıyla 21 fotoğrafla birlikte 26 ismin yer aldığı bir liste yayımladığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan inceleme sonucunda, listede Filistin'in resmi kayıtlarında bulunmayan 3 adet yanlış, Arapça olmayan ismin olduğu ortaya çıktı. Diğer isimlerin de uydurma ve bunların bazılarının bilerek fotoğrafsız paylaşıldığı tespit edildi."

İsrail'in paylaştığı isimler arasında ayrıca o bölgelerde olmadıkları gibi hayatta oldukları öğrenilen 4 kişinin de yer aldığına işaret edilen açıklamada, dolayısıyla İsrail'in söz konusu listeyi yayımlayarak Gazze'de işlediği suçların üstünü örtmeye çalıştığı belirtildi.

İsrail ateşkese rağmen 12 saatte 109 Filistinliyi öldürdü - 1. Resim

NETANYAHU YÖNETİMİ 12 SAATTE 109 CAN ALDI

İsrail'in bu iddialara karşı ateşkes anlaşmasını ihlal ederek dün akşamdan itibaren 12 saatte düzenlediği saldırılar sonucu 52'si çocuk ve 23'ü kadın olmak üzere toplam 109 sivilin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, İsrail'in son saldırılarında hayatını kaybedenler arasında ayrıca 4 yaşlı ve 7 engelli vatandaşın olduğu bilgisine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını, uluslararası insancıl hukukun temelini oluşturan orantılılık ve ayrımcılık ilkelerini açıkça ve kasıtlı olarak ihlal ederek sürdürdüğü vurgulandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği "kitlesel yargısız infazların" kınandığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra ateşkese garantör ülkeler ve uluslararası toplumun İsrail'i dizginleyerek ateşkese uymasını sağlamaları çağrısında bulunuldu.

İsrail ateşkese rağmen 12 saatte 109 Filistinliyi öldürdü - 2. Resim

ŞARM EL-ŞEYH MUTABAKATI ÇİĞNENDİ 

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması, 9 Ekim'de Mısır'daki müzakereler sonucunda İsrail ile Hamas arasında sağlanarak, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de yürürlüğe girmişti.

Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne süren İsrail ordusu, dün akşam Gazze'nin farklı bölgelerine şiddetli saldırılar başlatmıştı.

İsrail ordusu, şiddetli saldırıların ardından, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yeniden uygulanmaya başlandığını duyurmuş, İsrail basınındaki haberlere göre ateşkes bugün yerel saatle 10.00'da (TSİ 11.00) başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Beyoğlu'nda korkutan yangın! Hava fişek evi vurdu, bina alevler içinde kaldıBeşiktaş GAİN, Fransız ekibine 30 sayı fark attı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sınırdaki çatışmada 13 kişi hayatını kaybetti! Afganistan-Pakistan hattında çatışmalar sürüyor - DünyaSınırdaki çatışmada 13 kişi hayatını kaybetti!Suriye, Kosova'yı resmen tanıdı! - DünyaSuriye, Kosova'yı resmen tanıdı!"Rusya bizi vurursa Moskova'yı haritadan sileriz" Belçika semalarında dronlar tespit edildi - Dünya"Moskova'yı haritadan sileriz"Melissa Kasırgası Haiti’de 25 can aldı! Jamaika ve Küba’da binlerce kişi tahliye edildi - DünyaMelissa Kasırgası 25 can aldı!The Guardian sızdırdı: İsrail'den Google ve Amazon'a 'gizli kod' eklentisi - DünyaGoogle ve Amazon'a 'gizli kod' eklentisiTel Aviv'de Altay paniği! "Türkler tehlikeli bir tank üretiyor" - DünyaTel Aviv'de Altay paniği!
Sonraki Haber Yükleniyor...