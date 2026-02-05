Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 5 Şubat 2026 Perşembe tarihli bölümünde Rahmi Özkan yer almadı. Daha önce sağlık problemleri dolayısıyla programa kısa bir süre ara veren Özkan'ın bugün programa çıkmama nedeni merak edildi. Müge Anlı, bölümün ilk dakikalarında konuya ilişkin açıklama yaptı. Peki, Müge Anlı Rahmi Bey neden yok, programdan ayrıldı mı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında 5 Şubat 2026 Perşembe günü yaşanan bir gelişme izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Programın uzun yıllardır değişmeyen isimlerinden Rahmi Özkan’ın yayında yer almaması, sosyal medyada ve arama motorlarında merak konusu oldu. Müge Anlı'nın açıklamaları konuya açıklık getirdi.

MÜGE ANLI RAHMİ BEY NEDEN YOK?

5 Şubat 2026 Perşembe günü yayınlanan bölümde Rahmi Özkan’ın stüdyoda yer almaması, programı yakından takip eden izleyiciler arasında soru işaretlerine neden oldu. Özkan’ın daha önce sağlık sorunları nedeniyle kısa süreli ara vermiş olması, bu kez de benzer bir durum olup olmadığı yönünde yorumlara yol açtı. Programın ilk dakikalarında konuyla ilgili açıklama yapan Müge Anlı, Rahmi Özkan’ın duruşması olduğu için yayına katılamadığını açıkladı. Açıklama sonrası stüdyoda program akışı normal şekilde devam etti. Özkan'ın programın ilerleyen dakikalarında ekranda olduğu, programa gecikmeli katıldığı görüldü.

MÜGE ANLI RAHMİ ÖZKAN PROGRAMDAN AYRILDI MI?

Rahmi Özkan’ın programdan ayrıldığına dair herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. Uzun yıllardır Müge Anlı ile Tatlı Sert’te hukuk yorumlarıyla tanınan Rahmi Özkan’ın, duruşması nedeniyle bugünkü programın başlarında yer almadı. İlerleyen dakikalarında gecikmeli olarak yayına katıldı.

