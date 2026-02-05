TOKİ Ankara Ayaş kura çekimi canlı yayın sayfası açıldı! Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Ankara Ayaş konut projesinde hak sahipleri, bugün gerçekleşecek kura çekimiyle belirlenecek. Vatandaşlar, Ankara kura sonuçları sorgulama ekranını yakından takip ediyor.

TOKİ’nin “Yatay Şehirleşmeyle Yükselen Türkiye” vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen Ankara Ayaş projesinde kura sürecine geçildi. Ankara Ayaş Hacırecep Mahallesi 298 Adet Konut Projesi kapsamında, 15 hak sahibinin Konut Belirleme Kurası için 5 Şubat tarihi işaret edimişti.

TOKİ AYAŞ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Ankara Ayaş konut projesinde hak sahiplerini yakından ilgilendiren konut belirleme kurasının tarihi netleşmişti. TOKİ Ankara Ayaş kura çekim sayfası bugün (5 Şubat 2026) saat 10.00 itibariyle açıldı. Vatandaşlar kura sürecini TOKİ’nin resmi internet sitesi, sosyal medya hesapları ve YouTube canlı yayını üzerinden takip edebilecek.

TOKİ AYAŞ KURA SONUÇLARI SORGULAMA

KURA SONUCU SORGULAMA

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından:

Hak sahipleri sonuçlara TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek

İsim listeleri ve konut numaraları aynı gün içinde yayımlanacak

Vatandaşlar, T.C. kimlik numarası ile sonuç sorgulaması yapabilecek.

SÖZLEŞME İMZALAMA TARİHLERİ

Sözleşme imzalama işlemleri 12 – 13 Şubat 2026 tarihleri arasında T. Halk Bankası Ayaş Şubesi’nde imzalanacaktır.

