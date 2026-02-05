Anadolu Ajansı • Beyoğlu
İstanbul Karaköy İskelesi'nde denizde kadın cesedi bulundu
İstanbul Beyoğlu Karaköy İskelesi'nde su yüzeyinde ceset ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, denizde kadın cesedi buldu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Sabah saatlerinde Karaköy İskelesi'nde çevredeki vatandaşlarca deniz yüzeyinde ceset görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
DENİZDEN KADIN CESEDİ ÇIKTI
Ekiplerce denizde çıkarılan cesedin kadına ait olduğu, üzerinden kimlik çıkmadığı belirlendi.
Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR