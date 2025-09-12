Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Portekizli yıldız Jota Silva, Beşiktaş için İstanbul'da! İşte ilk sözleri

Kaynak: Anadolu Ajansı

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Portekizli kanat oyuncusu Jota Silva, İstanbul'a geldi. Silva, yaptığı ilk açıklamada "Beşiktaş gibi büyük bir takımın parçası olacağım için gurur duyuyorum." dedi.

Portekizli futbolcu Jota Silva, Beşiktaş için İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen Portekizli futbolcuyu siyah-beyazlı yetkililer ve bir grup taraftar karşıladı.

İLK SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Havalimanı çıkışında açıklamalarda bulunan Jota Silva, "Çok iyi hissediyorum. Burada olduğum için mutluyum ve heyecanlıyım. Beşiktaş gibi büyük bir takımın parçası olacağım için gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

TARAFTARA MESAJ GÖNDERDİ

Siyah-beyazlı taraftarlara da seslenen Jota, "Bizlere ve takıma olan tutkularını her zaman devam ettirsinler. Çünkü onlara ihtiyacımız var. Ben ve takım arkadaşlarım onlar için sahada yüzde 100'ümüzü vereceğiz." dedi.

Portekizli yıldız Jota Silva, Beşiktaş için İstanbul'da! İşte ilk sözleri - 1. Resim

Basın mensuplarına poz veren 26 yaşındaki oyuncu, daha sonra havalimanından ayrıldı. Jota Silva'nın sağlık kontrollerinin ardından transferin son gününde Beşiktaş ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

