Beşiktaş'a kötü haber! Ndidi'nin kaçıracağı maçlar belli oldu

İlk 11'de başladığı Güney Afrika maçında sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, 70'inci dakikada kenara alınmıştı. Nijeryalı futbolcunun durumu belli oldu.

2 MAÇ YOK

TRT Spor'un haberine göre; tecrübeli oyuncu, Beşiktaş'ın Süper Lig'de RAMS Başakşehir ve Göztepe ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek. Tedavisine başlanan Ndidi'nin, 24 Eylül'deki Kayserispor müsabakasına yetiştirilmeye çalışıldığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TN AÇIKLAMA

Siyah-beyazlılar, Wilfred Ndidi'nin sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı. Beşiktaş'ın açıklamasında, "Nijerya milli takımının Güney Afrika ile oynadığı müsabakada geçirdiği yaralanma nedeni ile oyuna devam edemeyen oyuncumuz Wilfred Ndidi ülkemize dönüş yapmıştır. Oyuncumuza yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (semimembranosus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" denildi.