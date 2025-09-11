FIFA’dan cevap geldi! Beşiktaş'ın Laporte transferinde son durum

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan La Liga temsilcisi Athletic Bilbao'ya transferi evrak sorunu nedeniyle transferi son gün iptal olan Aymeric Laporte için İspanyol kulübünün itirazına FIFA'dan cevap geldi. Evini İspanya'ya taşıyan Laporte'nin Athletic Bilbao'ya transferi, FIFA'dan gelen olumsuz dönüş sonrası gerçekleşmedi.

YILLIK 6 MİLYON EURO MAAŞ

Söz konusu kararı fırsat gören Beşiktaş, İspanyol oyuncunun kulübü Al-Nassr ile yaptığı görüşmeleri olumlu sonuçlandırdı. Siyah-beyazlı kulüp, 31 yaşındaki futbolcuya da yıllık 6 milyon euro maaş önererek beklemeye geçti.

DÜNYA KUPASI KARARSIZLIĞI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Laporte, Beşiktaş'ın teklifine sıcak baksa da bazı konularda kafa karışıklığı yaşıyor. 2026 Dünya Kupası'nda İspanya kadrosuna yer almak isteyen tecrübeli stoper, kısa süre sonra La Liga'ya döneceği bir formül arıyor.

LAPORTE OLMAZSA DISASI

Laporte'nin, Beşiktaş'ın transfer teklifine vereceği cevap merakla bekleniyor. Siyah-beyazlılar, İspanyol futbolcudan olumsuz cevap gelmesi durumunda ise Chelsea'nin 27 yaşındaki stoperi Axel Disasi'ye yönelecek.