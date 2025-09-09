Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > TFF onay verdi: Beşiktaş'a Taylan Bulut için "yerli statüsü" müjdesi

TFF onay verdi: Beşiktaş'a Taylan Bulut için "yerli statüsü" müjdesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TFF onay verdi: Beşiktaş&#039;a Taylan Bulut için &quot;yerli statüsü&quot; müjdesi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş'ın yeni transferi Taylan Bulut'un yerli kontenjanında sayılması için onay verdi. Türk bir baba ve Karadağlı bir annenin çocuğu olarak Almanya'da dünyaya gelen Bulut, Almanya U16, U17, U18 ve U19 milli takımlarında oynarken, Almanya A Milli Takımı'nda forma giymedi.

TFF kuralları gereği; Süper Lig kulüpleri, A takım kadrosunda en fazla 12 yabancı futbolcuya yer verebiliyor. 2002 ve sonrası doğumlu 2 oyuncu da ek olarak kontenjana dahil edilebiliyor. 2024-2025 sezonunda 11 transferle yepyeni bir kadro kuran Beşiktaş'ın beklediği müjde geldi.

TFF onay verdi: Beşiktaş'a Taylan Bulut için

TAYLAN BULUT "YERLİ" STATÜSÜNDE

Sözcü'de yer alan habere göre; TFF, Taylan Bulut'un yerli kontenjanında sayılması için onay verdi. Bu kararla birlikte Almanya doğumlu 19 yaşındaki sağ bek, yerli statüsünde oynayabilecek.

TFF onay verdi: Beşiktaş'a Taylan Bulut için

3 MAÇTA 96 DAKİKA

Taylan Bulut, sezon başında Schalke 04'ten 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Genç oyuncu, siyah-beyazlı forma altında 3 maçta 96 dakika forma giydi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İzmir şehitleri için son görev... Cenaze namazını babası kıldırdı, gözyaşları sel oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Derbide birbirine girmişlerdi! Sosyal medya bu kareleri konuşuyor: Kerem-Mert Hakan buluşması - SporDerbide birbirine girmişlerdi! Nereden nereye...Beşiktaş imzaya doymuyor! Anlaşma tamam: 11'inci transfer yolda! - SporAnlaşma tamam: 11'inci transfer yolda!Selçuk İnan'dan Burak Yılmaz açıklaması: Arda, Emre... - SporSelçuk İnan'dan Burak Yılmaz açıklaması: Arda, Emre...TFF 2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig'de bir ilk: İmzalar atıldı! Sahada tam 700 personel olacak - Spor2. ve 3. Lig'de ilk: İmzalar atıldı! Sahada 700 personel...Sahada başkanla atışmıştı! Premier Lig'de sezonun ilk ayrılığı - SporSahada başkanla atışmıştı! Premier Lig'de sezonun ilk vedasıFenerbahçe'de yeni teknik direktör belli oldu: Resmi açıklama bekleniyor! - SporYeni teknik adam kararı: Resmi açıklama geliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...