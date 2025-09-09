TFF onay verdi: Beşiktaş'a Taylan Bulut için "yerli statüsü" müjdesi
İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş'ın yeni transferi Taylan Bulut'un yerli kontenjanında sayılması için onay verdi. Türk bir baba ve Karadağlı bir annenin çocuğu olarak Almanya'da dünyaya gelen Bulut, Almanya U16, U17, U18 ve U19 milli takımlarında oynarken, Almanya A Milli Takımı'nda forma giymedi.
TFF kuralları gereği; Süper Lig kulüpleri, A takım kadrosunda en fazla 12 yabancı futbolcuya yer verebiliyor. 2002 ve sonrası doğumlu 2 oyuncu da ek olarak kontenjana dahil edilebiliyor. 2024-2025 sezonunda 11 transferle yepyeni bir kadro kuran Beşiktaş'ın beklediği müjde geldi.
TAYLAN BULUT "YERLİ" STATÜSÜNDE
Sözcü'de yer alan habere göre; TFF, Taylan Bulut'un yerli kontenjanında sayılması için onay verdi. Bu kararla birlikte Almanya doğumlu 19 yaşındaki sağ bek, yerli statüsünde oynayabilecek.
3 MAÇTA 96 DAKİKA
Taylan Bulut, sezon başında Schalke 04'ten 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Genç oyuncu, siyah-beyazlı forma altında 3 maçta 96 dakika forma giydi.
