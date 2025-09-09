TFF onay verdi: Beşiktaş'a Taylan Bulut için "yerli statüsü" müjdesi

TFF kuralları gereği; Süper Lig kulüpleri, A takım kadrosunda en fazla 12 yabancı futbolcuya yer verebiliyor. 2002 ve sonrası doğumlu 2 oyuncu da ek olarak kontenjana dahil edilebiliyor. 2024-2025 sezonunda 11 transferle yepyeni bir kadro kuran Beşiktaş'ın beklediği müjde geldi.

TAYLAN BULUT "YERLİ" STATÜSÜNDE

Sözcü'de yer alan habere göre; TFF, Taylan Bulut'un yerli kontenjanında sayılması için onay verdi. Bu kararla birlikte Almanya doğumlu 19 yaşındaki sağ bek, yerli statüsünde oynayabilecek.

3 MAÇTA 96 DAKİKA

Taylan Bulut, sezon başında Schalke 04'ten 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Genç oyuncu, siyah-beyazlı forma altında 3 maçta 96 dakika forma giydi.