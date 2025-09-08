Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş'ın yeni transferi Cengiz Ünder'den ilk açıklama! "Kulağım tüm dedikodulara kapalı"

Beşiktaş'ın yeni transferi Cengiz Ünder'den ilk açıklama! "Kulağım tüm dedikodulara kapalı"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ın yeni transferi Cengiz Ünder&#039;den ilk açıklama! &quot;Kulağım tüm dedikodulara kapalı&quot;
Beşiktaş, Cengiz Ünder, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olan Cengiz Ünder, bugün Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktı. Siyah-beyazlı takımla yaptığı antrenman sonrası sosyal medya hesapları üzerinden açıklamada bulundu.

Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olan transferi sonrası Cengiz'e yönelik tepkiler çığ gibi büyüdü. Bunun üzerine Milli futbolcu sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulundu. 

Cengiz Ünder'den sosyal medya açıklaması!

"KULAĞIM YİNE DEDİKODULARA KAPALI"

Tepkilerle alakalı olarak sosyal medya hesaplarından açıklama yapan  Ünder ,"Bundan iki sene önce hedeflerimle beraber dönmüştüm ülkeme. Bu sürede benden bekleneni her zaman sahaya yansıtma fırsatı bulamadım ama her an, her dakika elimden gelenin en iyisini sahaya koydum. Kariyerimin yeni sayfasına geçerken önceden olduğu gibi kulağım yine tüm dedikodulara kapalı. Hayallerimi gerçekleştirmek adına büyük bir adım atıyor, herkesin bildiği Cengo’yu tekrar göstermek için yeni bir başlangıç yapıyorum." ifadelerini kullandı. 

Cengiz Ünder'den sosyal medya açıklaması!

"SİZLERİ GURURLANDIRACAĞIM"

Yeni takımında oldukça mutlu olduğunu belirten futbolcu, taraftarlara ve tüm Beşiktaş camiasına teşekkürlerini şu sözlerle dile getirdi. "Daha önce rakipken hissettiğim Beşiktaş taraftarının gücünü şimdi bir neferi olarak arkamda hissetmek için sabırsızlanıyorum. İklim böyle başlangıçlara her zaman şans vermiyor, biliyorum. Başkanımız Serdal Adalı’ya, hocam Sergen Yalçın’a ve tüm Beşiktaş camiasına bana olan güvenleri ve teveccühleri için teşekkür ediyorum. Bu fırsatı değerlendirip sizleri gururlandırmaya söz veriyorum. Bu bembeyaz sayfayı simsiyah mürekkep ile, başarılarla doldurmak için hazırım."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fizik defteri kareli mi, kaç sayfa olur?Kontrolden çıkan araç korkuluklara çarptı! Demir parçası sürücünün kafasına saplandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cengiz Ünder, ilk antrenmanına çıktı! Beşiktaş'ın Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor - SporCengiz Ünder, ilk antrenmanına çıktı! Beşiktaş'ın Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyorFatih Karagümrük-Kasımpaşa mücadelesinin stadı değişti! İşte oynanacak stadyum - SporFatih Karagümrük-Kasımpaşa mücadelesinin stadı değişti! İşte oynanacak stadyumSamsunsporlu futbolculardan öğrencilere sürpriz! " Bu şehrin çocukları Samsunsporludur" - SporSamsunsporlu futbolculardan öğrencilere sürpriz! " Bu şehrin çocukları Samsunsporludur"Süper Lig ekibinden Nuri Şahin hamlesi! Başakşehir'in yeni teknik adamı belli oldu - SporSüper Lig ekibinden Nuri Şahin hamlesi! Başakşehir'in yeni teknik adamı belli olduHedef 3 puan! Fenerbahçe'de, Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor - SporHedef 3 puan! Fenerbahçe'de, Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyorFenerbahçe'de bomba gelişme! Tarih verildi: Yeni teknik direktör belli oluyor - SporF.Bahçe'de bomba gelişme! Yeni teknik direktör için tarih verildi
Sonraki Haber Yükleniyor...