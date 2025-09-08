Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cengiz Ünder resmen Beşiktaş'ta! İşte sözleşmenin detayları

Güncelleme:
Bir süredir Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edilen Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi hakkında siyah-beyazlı kulüpten resmi açıklama geldi.

Milli aranın sona ermesinin ardından Süper Lig heyecanı için geri sayım sürerken, transfer gelişmeleri de devam ediyor.

Cengiz Ünder, Avrupa'da geçirdiği yılların ardından Türkiye'ye Fenerbahçe ile geri dönmüş, geçtiğimiz sezon Los Angeles FC'de kiralık olarak forma giymişti. Sarı-lacivertli formayla beklentileri karşılayamayan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Beşiktaş ile satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralık olarak anlaşmaya vardı.

BEŞİKTAŞ RESMEN DUYURDU

28 yaşındaki kanat oyuncusu resmen Beşiktaş'ta. Beşiktaş bugün yaptığı transfer açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cengiz Ünder’in 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Fenerbahçe ile anlaşmaya varılmıştır."

Fenerbahçe ise hücum oyuncusu Ünder'in satın alma opsiyonuyla birlikte Beşiktaş'a kiralandığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, oyuncumuz Cengiz Ünder’in satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda Beşiktaş kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak bir sezon dileriz."

SÖZLEŞMENİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yapılan anlaşmanın detayları da ortaya çıktı. İddialara göre; siyah-beyazlılar Cengiz'in bonservisini almak isterse ezeli rakibine 6 milyon euro ödeyecek. Satın alma opsiyonunun zorunlu olmadığı öğrenildi.

Kulüplerin, oyuncunun maaşını bölüşerek ödeyeceği de iddialar arasında.

