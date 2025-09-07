Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan zehir zemberek açıklama: Şahsiyetsiz, vatan haini...

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, FETÖ firarisi bir şahsın kendisi ve kulüp hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin yazılı açıklama yayımladı. 

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, kendisi ve kulüp hakkında sosyal medya ortaya atılan iddialara yönelik zehir zemberek bir açıklama yaptı.

İşte Serdal Adalı'nın yaptığı o açıklama:

"Kişisel menfaatler, hırslar uğruna ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kast ederek darbe girişiminde bulunan, cevabını büyük Türk milletinden alan hain terör örgütünün firari bir üyesinin şahsım ve kulübüm hakkında söylediği sözlere cevabımdır. Ne kendisinin, ne de bağlı bulunduğu terör örgütünün hiçbir söylemini ciddiye almamakla birlikte, bu vatan hainine ilk ve son kez cevap vereceğim."

"DEVLETİMİZE KESTİĞİMİZ TEK KURUŞLUK FATURA YOKTUR"

"Biz bu vatan haini firari şahsın iddia ettiği gibi, devletimizle iş yaparak kazanç sağlayan insanlar değiliz. 60 yıllık bir taahhüt firmasının mensubu olarak, bu 60 yıl boyunca para karşılığı yaptığımız tek bir iş, devletimize kestiğimiz tek kuruşluk bir fatura yoktur. İnsanların, camiaların itibarlarını diline dolayan bu şahsa bir kez daha hatırlatmak isterim ki; kendisinin hiçbir fikri, düşüncesi, yorumu kaale alınmamakta, toplumda karşılık bulamamaktadır. Kendisinin milletimizin, insanlarımızın nazarındaki yeri bellidir. Adı, ömrünün sonuna kadar vatana ihanetle anılacaktır."

"ŞARLATANLARA İTİBAR ETMEYİN"

"Biz ne devletimize olan bağlılığımızı, ne de camiamıza nasıl hizmet vereceğimizi, hayatı boyunca vatan toprağına bir daha ayak basamayacak olmanın utancıyla yaşaması gereken hainlerden, babasını cezaevinde tutan şahsiyetsizlerden öğrenecek değiliz. Herkes bunu böyle bilsin…

Aklıselim sahibi olan hiç kimsenin bu şarlatanın komplo teorilerine itibar etmemesini rica ediyorum."

