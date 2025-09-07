Beşiktaş, Cengiz Ünder'de mutlu sona ulaştı! Sırada Salih Özcan ve Laporte var

MURAD TAMER - Siyah beyazlılar, Fenerbahçe ve millî futbolcu ile bir yıllık kiralama konusunda anlaşmaya vardı. Yapılan anlaşma sonucunda Beşiktaş, 28 yaşındaki oyuncunun yıllık ücretini ödemeyi kabul etti. Bu doğrultuda Fenerbahçe de transferdeki engeli kaldırdı.

Cengiz Ünder, kısa süre içerisinde Fenerbahçe kampından ayrılarak siyah beyazlılar için sağlık kontrollerinden geçecek.

SALİH İÇİN PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Öte yandan Salih Özcan için Borussia Dortmund’la bonservis pazarlıklarının devam ettiği öğrenildi.

TEKLİF YENİLENDİ

Al Nassr’dan Athletic Bilbao’ya transferi son anda iptal olan Aymeric Laporte için Beşiktaş’ın ısrarı devam ediyor. Siyah beyazlılar 31 yaşındaki İspanyol stoper için teklifini artırdı. Çok sayıda kulübün peşinde olduğu tecrübeli oyuncunun, siyah beyazlıların son teklifini değerlendirmeye aldığı öğrenildi.