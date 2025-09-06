40'lık Ronaldo coştu, Portekiz farka koştu: 942 yaptı, tarihe geçti

Cristiano Ronaldolu Portekiz, 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında F Grubu ilk maçında Ermenistan'la karşı karşıya geldi.

RONALDO VE FELIX'TEN DUBLE

Ermenistan'da oynanan karşılaşmada rakibine şans tanımayan Portekiz, Cristiano Ronaldo ve Joao Felix'in duble yaptığı maçta sahadan 5-0'lık farklı galibiyetle ayrıldı.

Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 10 ve 61'de Joao Felix, 21 ve 46'da Cristiano Ronaldo ve 32'de Joao Cancelo attı.

KARİYERİNDEKİ 942. GOL

Dünya Kupası Elemeleri F Grubu'na 3 puanla başlayan Portekiz'de Ronaldo, harika iki gole imza atarken kariyerinde 942. golünü kaydetti.

40 yaşındaki yıldız, ayrıca futbol tarihinin en çok uluslararası gol atan oyuncusu olma rekorunu kırdı.