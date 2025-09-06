Manchester United'da Altay Bayındır ve Andre Onana için ayrılık kararı çıktı: Süper Lig'e geliyor

İngiltere'deki transfer döneminin son gününde Royal Antwerp'in 23 yaşındaki file bekçisi Senne Lammens'i kadrosuna katan Manchester United'da Altay Bayındır ve Andre Onana'nın geleceğine ilişkin karar verildi.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

The Sun'da yer alan habere göre;Manchester United, Andre Onana ve Altay Bayındır için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. İngiliz kulübü, bonservisle ya da kiralama yöntemiyle iki isimden en az birini göndermek istiyor.

Haberde, Türkiye ve Suudi Arabistan'da transfer döneminin devam ettiği hatırlatılarak transfer için vaktin devam ettiği kaydedildi.

TRABZONSPOR PRENSİPTE ANLAŞTI

Manchester United'ın ayrılık kararı sonrası yeni bir hamle yapan Trabzonspor, Premier Lig deviyle prensipte anlaştı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Trabzonspor, Onana'yı kiralamak için Manchester United ile anlaştı. Bordo mavililer, Kamerunlu kalecinin kararını bekliyor.

AFRİKA KUPASI'NDA OYNAMAK İSTİYOR

Kamerunlu file bekçisi Andre Onana'nın, 21 Aralık - 18 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan Afrika Uluslar Kupası'nı düşünerek forma giyebileceği bir takımda oynamak adına Manchester'dan ayrılmayı tercih edebileceği ileri sürüldü.

TÜRKİYE'YE DÖNEBİLECEĞİ İDDİASI

Bu sezon birinci kaleci olarak görev yapma fırsatı yakalayan Altay Bayındır'ın bu şansını iyi kullanamadığı ve bundan sonra kadro dışı kalacağı için beklenenden daha kısa sürede Türkiye'ye dönebileceği iddia edildi.