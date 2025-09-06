Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Manchester United'da Altay Bayındır ve Andre Onana için ayrılık kararı çıktı: Süper Lig'e geliyor

Manchester United'da Altay Bayındır ve Andre Onana için ayrılık kararı çıktı: Süper Lig'e geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Manchester United&#039;da Altay Bayındır ve Andre Onana için ayrılık kararı çıktı: Süper Lig&#039;e geliyor
Manchester United, Andre Onana, Altay Bayındır, Trabzonspor, Transfer, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Manchester United'ın transfer döneminin son gününde yaptığı kaleci takviyesi, Altay Bayındır ve Andre Onana'nın Premier Lig kariyerini noktalamasına neden olabilir. İngiliz devi iki kalecisi için ayrılık kararı alırken yeni bir hamleye imza atan Trabzonspor, yıldız kalecinin transferi için büyük ölçüde anlaşma sağladı.

İngiltere'deki transfer döneminin son gününde Royal Antwerp'in 23 yaşındaki file bekçisi Senne Lammens'i kadrosuna katan Manchester United'da Altay Bayındır ve Andre Onana'nın geleceğine ilişkin karar verildi.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

The Sun'da yer alan habere göre;Manchester United, Andre Onana ve Altay Bayındır için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. İngiliz kulübü, bonservisle ya da kiralama yöntemiyle iki isimden en az birini göndermek istiyor.

Haberde, Türkiye ve Suudi Arabistan'da transfer döneminin devam ettiği hatırlatılarak transfer için vaktin devam ettiği kaydedildi.

TRABZONSPOR PRENSİPTE ANLAŞTI

Manchester United'ın ayrılık kararı sonrası yeni bir hamle yapan Trabzonspor, Premier Lig deviyle prensipte anlaştı. 

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Trabzonspor, Onana'yı kiralamak için Manchester United ile anlaştı. Bordo mavililer, Kamerunlu kalecinin kararını bekliyor.

AFRİKA KUPASI'NDA OYNAMAK İSTİYOR

Kamerunlu file bekçisi Andre Onana'nın, 21 Aralık - 18 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan Afrika Uluslar Kupası'nı düşünerek forma giyebileceği bir takımda oynamak adına Manchester'dan ayrılmayı tercih edebileceği ileri sürüldü.

TÜRKİYE'YE DÖNEBİLECEĞİ İDDİASI

Bu sezon birinci kaleci olarak görev yapma fırsatı yakalayan Altay Bayındır'ın bu şansını iyi kullanamadığı ve bundan sonra kadro dışı kalacağı için beklenenden daha kısa sürede Türkiye'ye dönebileceği iddia edildi.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bu akşam Gönül Dağı var mı, saat kaçta başlıyor? 6 Eylül TV yayın akışı!Yunanistan’ın gündemi Türkiye oldu! "Altay ve Çelik Kubbe düşmana korku veriyor"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Haaland'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldızlarına veda! İlkay ve Ederson'a beğeni yağdı - SporF.Bahçe ve G.Saray'ın yeni yıldızlarını paylaştıDünya Şampiyonluğa tek adım kaldı! Santarelli: Belki mükemmel değiliz ama biz Türkiye'yiz - SporKupaya tek adım: Belki mükemmel değiliz ama biz Türkiye'yizMontella'dan "Türk vatandaşlığı" sorusuna dikkat çeken cevap - Spor"Türk vatandaşlığı" sorusuna dikkat çeken cevapKararı merakla bekleniyordu! Ali Koç'tan flaş "seçim" hamlesi - SporKararı merakla bekleniyordu! Koç'tan flaş "seçim" hamlesiArda Güler'den Yamal kıyaslamasına cevap: Karakterimde bu özellik var! - SporArda'den Yamal kıyaslamasına cevap: Karakterimde bu var!Ergin Ataman'dan FIBA'ya olay tepki: Amaçlarına ulaşamadılar! - SporAtaman'dan FIBA'ya olay tepki: Amaçlarına ulaşamadılar!
Sonraki Haber Yükleniyor...