Kararı merakla bekleniyordu! Ali Koç'tan flaş "seçim" hamlesi

Kararı merakla bekleniyordu! Ali Koç'tan flaş "seçim" hamlesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kararı merakla bekleniyordu! Ali Koç&#039;tan flaş &quot;seçim&quot; hamlesi
Fenerbahçe, Ali Koç, Olağanüstü Genel Kurul, Adaylık, Haber
Spor Haberleri

Fenerbahçe Kulübü'nde 21 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Mevcut başkan Ali Koç'tan beklenen hamle geldi.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için nihai kararını henüz vermeyen Ali Koç, Olağanüstü Seçimli Genel Kurula 15 gün kala başkan adaylığı için harekete geçti.

Kararı merakla bekleniyordu! Ali Koç'tan flaş

RESMEN BAŞKAN ADAYI

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Başkanı, aday olmak için gerekli imzayı topladı ve Divan Kurulu'na teslim etti. Böylece Sadettin Saran'ın ardından Ali Koç da kongrede "resmen" aday oldu. 

Kararı merakla bekleniyordu! Ali Koç'tan flaş

SEÇİM ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Öte yandan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul sürecinde Ali Koç'un iletişim çalışmalarını yapacağı X (eski adıyla Twitter) hesabı anons edildi.

 

