Kararı merakla bekleniyordu! Ali Koç'tan flaş "seçim" hamlesi

Fenerbahçe Kulübü'nde 21 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Mevcut başkan Ali Koç'tan beklenen hamle geldi.
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için nihai kararını henüz vermeyen Ali Koç, Olağanüstü Seçimli Genel Kurula 15 gün kala başkan adaylığı için harekete geçti.
RESMEN BAŞKAN ADAYI
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Başkanı, aday olmak için gerekli imzayı topladı ve Divan Kurulu'na teslim etti. Böylece Sadettin Saran'ın ardından Ali Koç da kongrede "resmen" aday oldu.
SEÇİM ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
Öte yandan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul sürecinde Ali Koç'un iletişim çalışmalarını yapacağı X (eski adıyla Twitter) hesabı anons edildi.
