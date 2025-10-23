Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Protez gözüne elmas taktırdı

23 yaşındaki kuyumcu Slater Jones, 2 milyon dolarlık elmasla süslediği protez gözüyle sosyal medyada gündem oldu.

ABD’nin Alabama eyaletinde 23 yaşındaki kuyumcu Slater Jones, özel protez gözüne iki karatlık bir elmas taktırdı. Elmas, 2 milyon dolar değerinde.

Protez uzmanı John Imm “Son 32 yılda 6 haftalıktan 101 yaşına kadar hastalar için yaklaşık 10.000 takma göz yaptım. Malzeme açısından en değerlisi bu oldu” dedi. Jones’un göz alıcı takma gözü sosyal medyada viral oldu.

