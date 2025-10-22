National Geographic, dünyanın en iyi 26 rotasını açıkladı! Listede Türkiye'den de yer var

National Geographic, 2026 yılı için dünyada mutlaka görülmesi gereken 25 destinasyonu açıkladı.

“Best of the World Destinations 2026” başlıklı listede, doğayla uyumlu turizm anlayışını öne çıkaran, aşırı turizm baskısından uzak ve kültürel açıdan zengin noktalar yer aldı.

Her yıl dünyanın dört bir yanındaki yazar, fotoğrafçı, editör ve video yapımcılarının önerileriyle hazırlanan liste, bu kez “yenileyici turizm” ve “erişilebilir seyahat” kavramlarına odaklandı. National Geographic Genel Yayın Yönetmeni Nathan Lump, “Farklı ülkelerden ve farklı ilgi alanlarına sahip insanlar için doğru hissedilen yerleri seçmek istedik” açıklamasında bulundu.

Bu yıl ilk kez listeye, seyahat planlamasını kolaylaştıracak bir rehber de eklendi. Lump, “Sadece ilham vermek değil, insanlara gitmek istedikleri yerler için bir başlangıç noktası sunmak istiyoruz” dedi.

ÖNE ÇIKAN DESTİNASYONLAR

AKAGERA ULUSAL PARKI, RUANDA

Ünlü Serengeti’ye kıyasla daha az ziyaretçi çeken park, Afrika’nın “büyük beşli” safari rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

MAUİ, HAWAİİ (ABD)

2023’teki yangın felaketinin ardından turizmde toparlanmaya çalışan ada, sorumlu ziyaretçilere kapılarını açıyor.

PEKİN, ÇİN

UNESCO Dünya Mirası listesine eklenen “Pekin Merkezi Ekseni” ve genişletilen vizesiz seyahat programıyla 2026’da daha erişilebilir olacak.

ROUTE 66, ABD

Efsanevi yolun 100. yılı kutlanacak. 2.500 millik güzergâh, nostaljik bir Amerika deneyimi sunacak.

KARADENİZ KIYISI, TÜRKİYE

Amasra gibi kasabalar, Bizans döneminden kalma yapıları, taze deniz ürünleri ve otantik atmosferiyle National Geographic listesine girdi.

OAXACA KIYISI, MEKSİKA

“Costa Chica” olarak bilinen bölge, sörf olanakları ve doğal yapısıyla ön plana çıkıyor.

DOMİNİKA

Karayipler’de yer alan ada, 2026’da dünyanın ilk kaşalot (sperm balinası) rezervine ev sahipliği yapacak.

PİTTSBURGH, ABD

Şehir, Andy Warhol Müzesi’nin genişletilmesi ve yeni sanat etkinlikleriyle kültürel bir dönüşüm yaşıyor.

YAMAGATA, JAPONYA

Japonya’yı ziyaret edenlerin yalnızca yüzde 1’inin uğradığı bölge, kaplıcaları ve doğal güzellikleriyle “Tokyo ve Kyoto’nun kalabalığından kaçış noktası” olarak tanımlanıyor.

ULURU-KATA TJUTA ULUSAL PARKI, AVUSTRALYA

2026’da ziyaretçilere gece konaklama imkânı sunulacak. Yerli rehberler eşliğinde doğayla iç içe sürdürülebilir bir deneyim amaçlanıyor.