Picasso'nun 80 yıldır saklanan gizemli tablosu ilk kez görüldü! Bedeli dudak uçuklatıyor

Picasso'nun 80 yıldır saklanan gizemli tablosu ilk kez görüldü! Bedeli dudak uçuklatıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri

Picasso'nun 80 yıldır gizli kalan “Dora Maar” adlı tablosu müzayede öncesi ilk kez görüntülendi. 24 Ekim’de Paris’te 9,5 milyon dolarlık başlangıç fiyatıyla müzayedeye çıkacak olan “Çiçekli Şapkalı Kadın Büstü”, görenlerin büyük beğenisini topladı. 

Picasso'nun onlarca yıldır gün yüzüne çıkmayan başyapıtı Paris’te görücüye çıktı. 1943 yılında Picasso tarafından resmedilen ve "Şapkalı Kadınlar" serisinin dikkat çeken örneklerinden biri olarak öne çıkan “Dora Maar” adlı tablo, müzayede öncesi görüntülendi.

Picasso'nun 80 yıldır saklanan gizemli tablosu ilk kez görüldü! Bedeli dudak uçuklatıyor - 1. Resim

Müzayede de tablonun başlangıç fiyatının yaklaşık 9,5 milyon dolar (yaklaşık 393 milyon 159 bin Türk lirası) olacağı belirlendi.

Picasso'nun 80 yıldır saklanan gizemli tablosu ilk kez görüldü! Bedeli dudak uçuklatıyor - 2. Resim
Picasso’nun Maar’ı tasvir ettiği birçok resimden biri olan “Çiçekli Şapkalı Kadın Büstü”  24 Ekim’de Paris’teki Hôtel Drouot’da gerçekleşecek müzayede ile yeni sahibini bulacak.

Picasso'nun 80 yıldır saklanan gizemli tablosu ilk kez görüldü! Bedeli dudak uçuklatıyor - 3. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

