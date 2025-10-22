Picasso'nun 80 yıldır saklanan gizemli tablosu ilk kez görüldü! Bedeli dudak uçuklatıyor

Picasso'nun onlarca yıldır gün yüzüne çıkmayan başyapıtı Paris’te görücüye çıktı. 1943 yılında Picasso tarafından resmedilen ve "Şapkalı Kadınlar" serisinin dikkat çeken örneklerinden biri olarak öne çıkan “Dora Maar” adlı tablo, müzayede öncesi görüntülendi.

Müzayede de tablonun başlangıç fiyatının yaklaşık 9,5 milyon dolar (yaklaşık 393 milyon 159 bin Türk lirası) olacağı belirlendi.



Picasso’nun Maar’ı tasvir ettiği birçok resimden biri olan “Çiçekli Şapkalı Kadın Büstü” 24 Ekim’de Paris’teki Hôtel Drouot’da gerçekleşecek müzayede ile yeni sahibini bulacak.