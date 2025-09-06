Fenerbahçeliler duymasın! Taffarel'den Ederson ve Fred itirafları

Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı kadroda yer alan ve Kopenhag'da Arsenal'e karşı oynanan finalde çizgiden çıakrdığı topla hafızalara kazınan Claudio Taffarel, Manchester City'den Fenerbahçe'ye transfer olan kaleci Ederson ve 2023 yılında sarı-lacivertlilere gelen yıldız orta saha Fred ile ilgili açıklamalarda buulndu.

"BEN İ M VE A İ LEM İ Ç İ N EN İ Y İ KARAR "

Fenerbahçe'nin Manchester City'den kadrosuna kattığı Brezilyalı file bekçisi Ederson, eski takım arkadaşlarına ve kulübe veda etmek için İngiltere'ye gitti.

Burada açıklamalarda bulunan Brezilyalı kaleci, "8 sezonda Premier Lig'de 6 şampiyonluk! Tarih yazdık. 8 yıl sonra buradan taşınmak zor, evi değiştirmek ve Türkiye'ye gitmek çok stresli ama ailemle birlikte çok mutluyuz. Bu, benim ve ailem için en iyi karar" dedi.

" FRED'E GALATASARAY'A G İ TMES İ N İ S ÖYLEM İŞTİM "

Öte yandan Galatasaray efsanesi Claudio Taffarel, Brezilya Milli Takımı'ndan öğrencisi olan Ederson ile ilgili çarpıcı sözler sarf etti.

59 yaşındaki futbol adamı, "Ederson fikrimi sorsaydı, Galatasaray'a gitmesini söylerdim. Daha önce Fred'e Galatasaray'a gitmesini söylemiştim, o Fenerbahçe'ye gitti ve hiçbir şey kazanamadı. Fenerbahçe de büyük bir kulüp ama Galatasaray her zaman en iyisi" ifadelerini kullandı.