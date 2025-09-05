Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray bunun için çok bekledi! A Milli Takım'da 27 yıl sonra bir ilk

Galatasaray bunun için çok bekledi! A Milli Takım'da 27 yıl sonra bir ilk

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçına çıkan A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 yendi. Vincenzo Montella yönetimindeki Milli Takım'da 27 yıl aradan sonra bir ilk yaşandı.

Türkiye, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan ile deplasmanda karşılaştı. Ay yıldızlılar, Gürcistan karşısına;UğurcanÇakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, HakanÇalhanoğlu, Arda Güler, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız11'iyle çıkacak. Uğurcan'ın ilk 11'de başlamasıyla yıllar sonra bir ilk yaşandı.

Galatasaray bunun için 27 yıl bekledi! A Milli Takım'da 27 yıl sonra bir ilk - 1. Resim

TRANSFER REKORU SONRASI DİKKAT ÇEKEN DETAY

Uğurcan Çakır, milli ara öncesi Trabzonspor'dan bonuslarla birlikte 36 milyon euro karşılığında sarı-kırmızılılara transfer olmuştu. "Süper Lig'de bir takımdan diğerine en yüksek bonservis" rekorunu kıran deneyimli dile bekçisi, aynı zamanda 27 yıl sonra A Milli Takım kalesini koruyan ilk Galatasaraylı oyuncu oldu.

Galatasaray bunun için 27 yıl bekledi! A Milli Takım'da 27 yıl sonra bir ilk - 2. Resim

MİLLİ TAKIM'DA OYNAYAN SON GALATASARAY KALECİSİ

Milli Takım'da görev yapan son Galatasaraylı file bekçisiVolkan Kilimci olmuştu. Kilimci, 21 Ocak 1998 tarihindeki Türkiye - Arnavutluk karşılaşmasında kaleyi korumuştu.

