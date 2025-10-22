Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun için çarpıcı detay: Dönüş tarihleri belli oldu

Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun için çarpıcı detay: Dönüş tarihleri belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun için çarpıcı detay: Dönüş tarihleri belli oldu
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Türkiye, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de Sadettin Saran başkanlığındaki yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un takıma dönüş tarihleriyle ilgili açıklama geldi. Karar defterine işlenen 'kadro dışı' cezasına dair dikkat çeken detay ortaya çıktı.

Sarı-lacivertlilerde deplasmanda 0-0 sonuçlanan Samsunspor maçının ardından soyunma odasında Archie Brown ile sert bir tartışma yaşayan İrfan Can Kahveci ve aynı karşılaşmada yedek kaldığı için üzerindeki yeleği fırlatan Cenk Tosun, yönetim kararıyla kadro dışı bırakılmıştı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun da onayıyla alınan karar sonrası iki futbolcu hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Kadro dışı bırakılmışlardı! İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un takıma dönüş tarihi belli oldu - 1. Resim

"SON TARİH 26 EKİM"

Fenerbahçe muhabiri Sercan Hamzaoğlu, "Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı süreci 26 Ekim Cuma günü bitiyor. Yönetim kurulu kararı 'süreli kadro dışı' olduğu için son tarih deftere 26 Ekim olarak işlendi" ifadelerini kullandı. 

Kadro dışı bırakılmışlardı! İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un takıma dönüş tarihi belli oldu - 2. Resim

Hamzaoğlu, yönetim kurulunun iki futbolcu ile ilgili yeni bir karar almaması durumunda, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci'nin 26 Ekim'de affedilip, yeniden takımla çalışmalara başlayacağını söyledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Araç satışı görünümlü rüşvet! Rıza Akpolat ile ilgili dikkat çeken detay ortaya çıktıKafkasya’da yeni enerji hattı doğuyor! Paşinyan: Türkiye kilit ülke olacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında 293'üncü sınavı: Rakip Stuttgart! - SporFenerbahçe'nin Avrupa'da 293'üncü sınavı: Rakip StuttgartMurat Şahin'den Sergen Yalçın açıklaması: Beşiktaş için teklif aldı mı? - SporMurat Şahin noktayı koydu: Sergen Yalçın'dan teklif aldı mı?Bodo/Glimt taraftarlarının Galatasaray maçı tepkisi! 'Alışılmışın dışında sert önlemler' - SporBodo/Glimt taraftarının Galatasaray maçı isyanıHikmet Karaman'dan Oğuz Aydın iddiası: Fenerbahçe taraftarı bunu bilsin! - SporOğuz iddiası dikkat çekti: Fenerbahçe taraftarı bunu bilsin!Alperen Şengün'den kariyer rekoru: Açılış gecesinde NBA tarihine geçti - SporAlperen'den yeni rekor: Açılış gecesinde NBA tarihine geçtiOfsayt kuralında tarihi değişiklik geliyor! Arsene Wenger önerdi, IFAB değerlendiriyor - SporOfsayt kuralında tarihi değişiklik geliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...