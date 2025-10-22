Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun için çarpıcı detay: Dönüş tarihleri belli oldu

Sarı-lacivertlilerde deplasmanda 0-0 sonuçlanan Samsunspor maçının ardından soyunma odasında Archie Brown ile sert bir tartışma yaşayan İrfan Can Kahveci ve aynı karşılaşmada yedek kaldığı için üzerindeki yeleği fırlatan Cenk Tosun, yönetim kararıyla kadro dışı bırakılmıştı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun da onayıyla alınan karar sonrası iki futbolcu hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

"SON TARİH 26 EKİM"

Fenerbahçe muhabiri Sercan Hamzaoğlu, "Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı süreci 26 Ekim Cuma günü bitiyor. Yönetim kurulu kararı 'süreli kadro dışı' olduğu için son tarih deftere 26 Ekim olarak işlendi" ifadelerini kullandı.

Hamzaoğlu, yönetim kurulunun iki futbolcu ile ilgili yeni bir karar almaması durumunda, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci'nin 26 Ekim'de affedilip, yeniden takımla çalışmalara başlayacağını söyledi.