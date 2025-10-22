Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray'da Bodo maçına saatler kala sakatlık şoku: İlkay Gündoğan'dan kötü haber

Galatasaray'da Bodo maçına saatler kala sakatlık şoku: İlkay Gündoğan'dan kötü haber

Güncelleme:
Spor Haberleri

Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Galatasaray, bu akşam Norveç ekibi Bodo/Glimpt'i konuk edecek. RAMS Park'ta TSİ 19.45'te başlayacak kirtik karşılaşma öncesi temsilcimizden sakatlık haberi geldi.

Galatasaray'ın yıldız orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimpt mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

Gazeteci Ali Naci Küçük'ün haberine göre; İlkay Gündoğan, maç öncesi son taktik antrenmanında sakatlık geçirdi ve idmanı tamamlayamadı.

Galatasaray'da Bodo maçına saatler sakatlık şoku: İlkay Gündoğan'dan kötü haber - 1. Resim

İLKAY'IN YERİNE SARA

Teknik direktör Okan Buruk'un, Bodo/Glimpt karşısında tecrübeli futbolcunun yerine ilk 11'de Brezilyalı orta saha Gabriel Sara'ya forma vermesi bekleniyor.

