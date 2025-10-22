Galatasaray'da Bodo maçına saatler kala sakatlık şoku: İlkay Gündoğan'dan kötü haber
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Galatasaray, bu akşam Norveç ekibi Bodo/Glimpt'i konuk edecek. RAMS Park'ta TSİ 19.45'te başlayacak kirtik karşılaşma öncesi temsilcimizden sakatlık haberi geldi.
Galatasaray'ın yıldız orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimpt mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.
Gazeteci Ali Naci Küçük'ün haberine göre; İlkay Gündoğan, maç öncesi son taktik antrenmanında sakatlık geçirdi ve idmanı tamamlayamadı.
İLKAY'IN YERİNE SARA
Teknik direktör Okan Buruk'un, Bodo/Glimpt karşısında tecrübeli futbolcunun yerine ilk 11'de Brezilyalı orta saha Gabriel Sara'ya forma vermesi bekleniyor.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş