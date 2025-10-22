Bodo/Glimt taraftarlarının Galatasaray maçı tepkisi! 'Alışılmışın dışında sert önlemler'

Temsilcimiz Galatasaray ile bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde TSİ 19.45'te kozlarını paylaşacak Bodo/Glimt'in yaklaşık 450 kişilik taraftar grubu, İstanbul'da hiç de alışık olmadıkları bir maç deneyimi yaşayacak.

"BU KADAR SERT KURALLAR MORAL BOZUCU"

VG gazetesine konuşan deplasman taraftarı Sigurd Stover, karşılaşma öncesi uygulanan güvenlik önlemleriyle ilgili, "Avrupa'da gittiğim 18 deplasman içinde en sıkı güvenlik önlemleri bunlar. Güvenliğin önemli olduğunu anlıyoruz ama bu kadar sert kurallar biraz moral bozucu" ifadelerini kullandı.

STADYUMA SAATLER ÖNCEDEN GİRİŞ YAPACAKLAR

Sporx'in aktardığı habere göre; Sigurd Stover ve diğer Glimt taraftarları, RAMS Park'ta oynanacak mücadele için saatler öncesinden stadyuma gitmek zorunda kalacak. Taraftarlar, maçtan 4,5 saat önce belirlenen noktada toplanacak, ardından otobüslerle stadyuma taşınacak.

Stover, "Stadyuma bu kadar erken gitmek ve maç saatine kadar beklemek can sıkıcı. Glimt kulübü ve taraftar koordinatörümüz konforumuz için ellerinden geleni yapıyor ama yine de bu durum alışılmışın dışında" dedi.

GLIMT KULÜBÜ'NDEN TARFATARINA UYARI

Bodo/Glimt, Galatasaray maçı öncesinde taraftarlarına uyarıda bulundu. Norveç kulübü, İstanbul'daki yerel güvenlik talimatlarına göre taraftarların stadyuma 4,5 saat önce götürüleceğini ve powerbank, makyaj malzemesi, AirPods gibi eşyaların stadyuma alınmayacağını duyurdu.