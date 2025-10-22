Romanya Milli Takımı'na davet alan Ümit Akdağ'dan Lucescu cevabı: Özel bir duygu

Ümit Akdağ, Corendon Alanyaspor idmanı öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Turuncu-yeşilli takımın 22 yaşındaki stoperi, Mircea Lucescu'nun kendisini Romanya Milli Takımı'na davet etmesini değerlendirdi.

"İNŞALLAH BÖYLE DEVAM EDER"

Alanyaspor'da 2 yıllık kiralık süreç yaşadığını belirten genç oyuncu, "Forma şansı bulamadığım 2 sezonun ardından bu yıl sezon başı kampıyla farklı bir sürece girdim, mutluyum. Sezon başından beri de çok iyi gidiyor. İnşallah böyle devam ederiz" dedi.

"LUCESCU İLE BİREBİR KONUŞTUM"

Ümit Akdağ, Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun Romanya forması giymesi için kendisiyle görüştüğüne yönelik soru üzerine, "Konu hakkında yorum yapmayayım. Hedefim çok iyi bir sezon geçirmek. Alanyaspor ile ligde en üst seviyede yer almak ve her maç daha iyi oynayarak, kendimi geliştirmek istiyorum. Türk Milli Takımı'nı da çalıştırmış Lucescu gibi bir hocanın seni istemesi özel bir duygu. Birebir de konuştum. Benimle konuşması güzel bir his. Sürekli temas halindeyiz" ifadelerini kullandı.

"HAGI'YE YARDIMCI OLUYORUM"

Takım arkadaşı Romanya Milli Takım oyuncusu Ianis Hagi ile ilgili düşünceleri sorulan genç stoper, Rumence bildiği için Hagi ile çok sık görüştüğünü, elinden geldiğince ona yardımcı olmaya çalıştığını kaydetti.

Ümit Akdağ, 4 büyükler ve Avrupa'nın üst düzey ligleriyle ilgili hedeflerinin ne olduğuna yönelik soruya ise "Futbolda her zaman hedef olması gerekiyor. Milli takım veya diğer takımlar olsun çalışmaya devam ediyorum" cevabını verdi.

"GÖZTEPE'YE SAYGIM SONSUZ"

Son lig maçında gol atmasına rağmen neden sevinmediğine yönelik soruyu Ümit Akdağ, "Göztepe'ye saygım sonsuz. Çok sevdiğim kulüp. 'Orada kariyerime başladım' diyebilirim. O yüzden sevdiğim bir takım. Gol atınca da sevinmeyi tercih etmedim. İlk yenilgilerini bize karşı aldılar, golü de ben attım. Bu tarz hikayeler futbolda vardır ama galibiyeti aldığımız için mutluyum" şeklinde cevapladı.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda Kocaelispor ile 25 Ekim Cumartesi günü oyanayacakları maça da değinen genç futbolcu, kendilerini çok zor bir maçın beklediğini iyi bildiklerini söyledi.