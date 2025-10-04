Ankara'da puanlar paylaşıldı! Alanyaspor kaçtı, Gençlerbirliği yakaladı: 2-2

Joao Pereira'nın çalıştırdığı Corendon Alanyaspor, Eryaman Stadyumu'nda 2 defa öne geçtiği maçta, Hüseyin Eroğlu yönetimindeki Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.

ALANYASPOR ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Konuk ekibin gollerini 14'üncü dakikada Ianis Hagi ve 69'uncu dakikada Ui-jo Hwang attı. Gençlerbirliği adına golleri 66'ıncı dakikada Zan Zuzek ve 76'ncı dakikada M'Baye Niang kaydetti.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla Alanyaspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıkarken, alt sıralardan kurtulmak isteyen Gençlerbirliği de art arta 2'nci maçında puan kaybetti. Konuk ekip 10, Başkent temsilcisi ise 5 puana yükseldi.

GENÇLERBİRLİĞİ: 2 - CORRENDON ALANYASPOR: 2

Stat: Eryaman

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Kısal, Murat Şener

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Pereira, Thalisson, Goutas, Zuzek (Dk. 88 Samed Onur), Abdurrahim Dursun (Dk. 61 Hanousek), Dele-Bashiru (Dk. 82 Sinan Osmanoğlu), Oğulcan Ülgün, Göktan Gürpüz (Dk. 82 Csoboth), Onyekuru (Dk. 46 Metehan Mimaroğlu), Niang

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Ruan (Dk. 77 Enes Keskin), Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Yusuf Özdemir, Makouta (Dk. 82 Janvier), İbrahim Kaya (Dk. 82 Güven Yalçın), Maestro, Hagi (Dk. 77 Meschack), Mounie (Dk. 60 Hwang)

Goller: Dk. 14 Hagi, Dk. 69 Hwang (Corendon Alanyaspor), Dk. 66 Zuzek, Dk. 76 Niang (Penaltıdan) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 16 Ümit Akdağ, Dk. 45+3 Lima, Dk. 60 Hagi (Corendon Alanyaspor), Dk. 22 Niang, Dk. 27 Thalisson (Gençlerbirliği)

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

14. dakikada konuk ekip Corendon Alanyaspor öne geçti. Zuzek'in, İbrahim Kaya'ya yaptığı müdahale sonrası kazanılan serbest vuruşta topun başına Ianis Hagi geldi. Kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı frikikte topu sağ üst köşeden ağlara gönderen Hagi, babası Gheorghe Hagi'yi hatırlatan bir gol attı.

25. dakikada Pereira'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran, topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.

35. dakikada Niang'ın ağlara gönderdiği top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

50. dakikada Mounie'nin sağ kanattan ceza sahasına çevirdiği top, savunmadan sektikten sonra Hagi'nin önünde kaldı. Müsait pozisyondaki Hagi'nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

52. dakikada topla hareketlenen İbrahim Kaya'nın ceza yayının hemen gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Erhan Erentürk, gole izin vermedi.

66. dakikada Gençlerbirliği, Zuzek ile beraberlik golünü buldu. Metehan Mimaroğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda Niang'ın kafayla arkaya aşırdığı topa dokunan Zuzek, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

69. konuk ekip yeniden skor üstünlüğünü yakaladı. Hagi'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Hwang, sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Topun dibine giren Güney Koreli futbolcu, dar açıya rağmen meşin yuvarlağı Erhan'ın üzerinden filelere gönderdi: 1-2.

73. dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Oğulcan Ülgün'ün, Hagi'nin müdahalesi sonrası yerde kaldığı pozisyonda hakem Atilla Karaoğlan beyaz noktayı gösterdi.

76. dakikada Niang'ın kullandığı penaltıda top ve kaleci ayrı köşelere gitti: 2-2.

İkinci devre temponun düşmediği müsabakada başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.