Alanyaspor'un Galatasaray üzüntüsü: Tarihi fark atabilirdik, 6-1 bitebilirdi

Alanyaspor'un Galatasaray üzüntüsü: Tarihi fark atabilirdik, 6-1 bitebilirdi

- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'a 1-0 mağlup oldukları karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılı takımdan çok daha iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Futbolun adaleti olsa 6-1 maç biterdi ve tarihi bir fark olurdu" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'a tek golle mağlup olan Alanyaspor'da Başkan Hasan Çavuşoğlu, karşılaşmanın ardından konuştu.

"GALATASARAY'I TARİHİ BİR FARKLA UĞURLAYABİLİRDİK"

Oyundan olmasa da sonuçtan ötürü üzgün olduklarını kaydeden Hasan Çavuşoğlu, "En üzüldüğüm maç diyebilirim. Rakip Türkiye'de en çok şampiyon olmuş, lider Galatasaray. Sahada bir futbol dersi vardı, inşallah bunu herkes görmüştür. İki tane alt yapıdan oyuncu vardı, iki tane geçen sene 1. Lig'de oynayan oyuncunun olduğu bir maçta, Galatasaray'ı tarihi bir farkla uğurlayabilirdik. Galatasaray yöneticileri de aynı şeyi düşünüyor." dedi.

"FUTBOLUN ADALETİ OLSA 6-1 BİTERDİ"

Galatasaray'dan çok daha iyi bir performans sergilediklerini belirten Çavuşoğlu, "Futbolun adaleti olsa 6-1 maç biterdi ve tarihi bir fark olurdu. Futbolun adaleti ve şansı da önemli. 27 isabetli şut atmışız, Galatasaray 7 tane atmış. Son uzamada bile üç tane yüzde yüzlük pozisyonu atamadık. Teknik heyeti ve futbolcuları kutlarım. Sonuç, Galatasaray kazandı. Önümüze bakacağız. Takımın oynadığı futbolun karşılığını alamadığı için mutsuzum." ifadelerini kullandı.

