Okan Buruk korkutan haberi verdi: Soyunma odasında baygınlık geçirdi

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'u 1-0 yenen Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, müsabakanın ardından konuştu.

Müsabakanın ikinci yarısında oyundan alınan Torreira'nın sağlık durumuna ilişkin konuşan Okan Buruk, "Torreira devre arasında soyunma odasında baygınlık geçirdi. Sıcağın da bir etkisi var. Baygınlık sonrası Lemina ile değiştirdik" dedi.

İlgili Haber Galatasaray'da Liverpool maçı öncesi sakatlık şoku

"LIVERPOOL, ÇOK İYİ VE FORMDA BİR TAKIM"

Büyük maçlara oyuncuların hazırlıklarının çok daha farklı olduğunu söyleyen Buruk, "Büyük maçların atmosferi, büyük maçlarda oyuncuların hazırlanmaları farklı oluyor. Bunu daha iyi bir şekilde yaşamamız gerekiyor. Daha önce yaptık. Liverpool, çok iyi ve formda bir takım. Kaybetmeden devam ediyorlar ligde. Zorlandıkları oldu ama hep kazanmasını bilen bir takım. Karşımızda geçiş hücumunu çok iyi yapan bir takım var. Çok daha hazır bir şekilde bu maça çıkacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"MAÇIN SONUNU ÇOK ZOR BİR ŞEKİLDE BİTİRDİK"

Alanyaspor karşısında zor anlar yaşadıklarını kaydeden deneyimli çalıştırıcı, "Üst üste oynamanın zorluklarından biri, bir sonraki maçı düşünüyorsunuz. Biz de bugün bunu yaşadık. Karşımızdaki takım da çok organize bir takımdı. Maçın sonlarındaki hamleleriyle çok kaliteli işler yaptılar. Maçın sonunu çok zor bir şekilde bitirdik. Rakibimizi ve hocasını tebrik etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"AVRUPA MAÇINA HAZIRIZ"

Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçına hazır olduklarını söyleyen Okan Buruk, "Günün sonunda mutlu olmadık ama puan farkı ile birlikte bir sonraki Avrupa maçına hazırız. Oyuncuların sağlık durumu önemli, fiziksel olarak onları en fit şekilde salı gününe hazırlayacağız." dedi.