Galatasaray'da Liverpool maçı öncesi sakatlık şoku

- Güncelleme:
Galatasaray&#039;da Liverpool maçı öncesi sakatlık şoku
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Lucas Torreira sakatlandı.

Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Torreira, sakatlık geçirdi ve oyundan alındı.

İKİNCİ YARIDA SAHAYA ÇIKMADI

Sarı kırmızılılarda Lucas Torreira, ilk yarının son anlarında bir sakatlık yaşadı. Uruguaylı orta saha oyuncusu, yaşadığı sakatlığın ardından ikinci yarıda sahaya çıkmadı.

LEMINA YERİNE DAHİL OLDU

Galatasaray'da oyundan alınan Lucas Torreira yerine Mario Lemina oyuna dahil oldu.

