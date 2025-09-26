Galatasaray'da Liverpool maçı öncesi sakatlık şoku
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Lucas Torreira sakatlandı.
Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Torreira, sakatlık geçirdi ve oyundan alındı.
İKİNCİ YARIDA SAHAYA ÇIKMADI
Sarı kırmızılılarda Lucas Torreira, ilk yarının son anlarında bir sakatlık yaşadı. Uruguaylı orta saha oyuncusu, yaşadığı sakatlığın ardından ikinci yarıda sahaya çıkmadı.
LEMINA YERİNE DAHİL OLDU
Galatasaray'da oyundan alınan Lucas Torreira yerine Mario Lemina oyuna dahil oldu.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Emrah Taşçı