Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Doğru analiz, doğru teşhis!

Doğru analiz, doğru teşhis!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Doğru analiz, doğru teşhis!
Galatasaray, Bodo/Glimt, UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi, Okan Buruk, İlkay Gündoğan, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Bodo/Glimt yani geçen sezon UEFA Avrupa Ligi yarı finalistini mağlup etti!

ALİ NACİ KÜÇÜK - Çok değerli bir galibiyet!

Galatasaray, Bodo/Glimt yani geçen sezon UEFA Avrupa Ligi yarı finalistini mağlup etti!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde namağlup Bodo’yu tuş etti!

Nasıl başardı, oyun aklı ve zekâsı olan İlkay Gündoğan olmadan bunu başardı!

Bu ne demek?

Galatasaray’ın Kasparov’u, demek ki yıllardır dediğim gibi Okan Buruk imiş!

Akılcı oyunla zafere

Tempo ya da koşu mesafesi değil, doğru yerde 10 numara baskı ve presle ile kazandı Galatasaray!

Lemina bastı, Osimhen attı!

İkinci golde Yunus Akgün presi yapıp Osimhen ile attı Galatasaray!

Skor tabelasında Osimhen’in ismi yazsa da doğru rakip analizi ile kazandı Galatasaray!

Yani maç önünde Okan Buruk’un dediği gibi temposu ile değil zekâsı ile kazandı Galatasaray!

Yunus, İlkay’ı aratmadı 

Şimdi Gürses Kılıç hocama da parantez açayım!

Sabahın ilk saatlerinde dertleşir ve kimse sakatlığını bilmez iken “ Hocam İlkay yok, eyvah eyvah” dedim!

O da dedi ki, “ Benim teknik bilgime inan, Yunus’a güven.”

Haklı çıktı ve Yunus görevini kusursuz yaptı!

Bırakın ikinci golü attırmayı, iyi ki sahada idin dedirtti!

Savunmada da Bodo’nun geri dönmesine izin vermedi sarı kırmızılılar…

Teşekkürler Okan Hoca’m.

Tebrikler Galatasaray.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
ABD ekonomi silahını çıkardı! Trump: Rusya’ya yaptırım zamanı geldiSednaya canavarı yakalandı! Binlerce masumun katili
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe, Olympiakos'u farklı devirdi - SporFenerbahçe, Olympiakos'u farklı devirdiSergen Yalçın: Bazı şeylerin değişmesi gerekecek - SporSergen Yalçın: Bazı şeylerin değişmesi gerekecekLiverpool, Eintracht Frankfurt'u bozguna uğrattı - SporLiverpool, Eintracht Frankfurt'u bozguna uğrattıGalatasaray'ın rakibi paramparça oldu! 6 gol, 3 penaltı ve kırmızı kart - SporG.Saray'ın rakibi paramparça! 6 gol, 3 penaltı ve kırmızıArda Güler sevindi, Kenan Yıldız üzüldü! Milli yıldız çılgına döndü - SporArda Güler sevindi, Kenan Yıldız üzüldüBodo/Glimt'te Kjetil Knutsen'in şaşkınlığı: Baş ağrısı çekiyorum - SporBodo/Glimt'te Kjetil Knutsen'in şaşkınlığı: Baş ağrısı çekiyorum
Sonraki Haber Yükleniyor...