Doğru analiz, doğru teşhis!

ALİ NACİ KÜÇÜK - Çok değerli bir galibiyet!

Galatasaray, Bodo/Glimt yani geçen sezon UEFA Avrupa Ligi yarı finalistini mağlup etti!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde namağlup Bodo’yu tuş etti!

Nasıl başardı, oyun aklı ve zekâsı olan İlkay Gündoğan olmadan bunu başardı!

Bu ne demek?

Galatasaray’ın Kasparov’u, demek ki yıllardır dediğim gibi Okan Buruk imiş!

Akılcı oyunla zafere

Tempo ya da koşu mesafesi değil, doğru yerde 10 numara baskı ve presle ile kazandı Galatasaray!

Lemina bastı, Osimhen attı!

İkinci golde Yunus Akgün presi yapıp Osimhen ile attı Galatasaray!

Skor tabelasında Osimhen’in ismi yazsa da doğru rakip analizi ile kazandı Galatasaray!

Yani maç önünde Okan Buruk’un dediği gibi temposu ile değil zekâsı ile kazandı Galatasaray!

Yunus, İlkay’ı aratmadı

Şimdi Gürses Kılıç hocama da parantez açayım!

Sabahın ilk saatlerinde dertleşir ve kimse sakatlığını bilmez iken “ Hocam İlkay yok, eyvah eyvah” dedim!

O da dedi ki, “ Benim teknik bilgime inan, Yunus’a güven.”

Haklı çıktı ve Yunus görevini kusursuz yaptı!

Bırakın ikinci golü attırmayı, iyi ki sahada idin dedirtti!

Savunmada da Bodo’nun geri dönmesine izin vermedi sarı kırmızılılar…

Teşekkürler Okan Hoca’m.

Tebrikler Galatasaray.