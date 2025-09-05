Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray'a 30,7 milyon euroya gelmişti! Singo'nun sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı

Galatasaray'a 30,7 milyon euroya gelmişti! Singo'nun sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un çok istediği Wilfried Singo'yu 30,7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Monaco'dan kadrosuna katmıştı. Fildişi Sahilli savunma oyuncusunun sözleşmesinde dikkat çeken bir madde olduğu iddia edildi.

Galatasaray'ın, güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan Wilfried Singo'dan gelir elde edebilmek için futbolcunun sözleşmesineözel maddekoydurduğu konuşuluyor.

SERBEST KALMA BEDELİ 60 MİLYON EURO

Takvim'de yer alan habere göre;30,7 milyon euro bonservis karşılığında Monaco'dan transfer edilen 24 yaşındaki futbolcununsözleşmesinde,60 milyon euroluk "serbest kalma maddesi" bulunuyor.

YILLIK 4,8 MİLYON EURO MAAŞ

Galatasaray Sportif A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo'nun transferi konusunda, kulübü AS Monaco Football Club SAM ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun eski kulübüne net 30 milyon 769 bin 230,77 euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, Futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek karın yüzde 10'luk bölümü AS Monaco Football Club SAM'a ödenecektir.

Futbolcu ile 2025-2026 Futbol Sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 4 milyon 800 bin euro garanti ücret ödenecektir."

