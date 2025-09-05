Galatasaray'a 30,7 milyon euroya gelmişti! Singo'nun sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı

Galatasaray'ın, güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan Wilfried Singo'dan gelir elde edebilmek için futbolcunun sözleşmesineözel maddekoydurduğu konuşuluyor.

Takvim'de yer alan habere göre;30,7 milyon euro bonservis karşılığında Monaco'dan transfer edilen 24 yaşındaki futbolcununsözleşmesinde,60 milyon euroluk "serbest kalma maddesi" bulunuyor.

Galatasaray Sportif A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo'nun transferi konusunda, kulübü AS Monaco Football Club SAM ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun eski kulübüne net 30 milyon 769 bin 230,77 euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, Futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek karın yüzde 10'luk bölümü AS Monaco Football Club SAM'a ödenecektir.

Futbolcu ile 2025-2026 Futbol Sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 4 milyon 800 bin euro garanti ücret ödenecektir."