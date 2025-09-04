Galatasaray'da veda sayısı 21 oldu! Son ayrılıklar: İşte yeni takımları...

Galatasaray'ın kadrosunda büyük değişiklikler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon kiralık oynayan Victor Osimhen dışında Leroy Sane, Wilfried Singo, Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan'ın kadrosuna katan sarı-kırmızılılar,2025-2026 sezonunda 19 futbolcudan vazgeçti.

2 FUTBOLCU DAHA GİDİYOR

Galatasaray'da ayrılıkların devam edeceği öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda, genç kaleci Jankat Yılmaz ve genç sol bek Kazımcan Karataş'ın takımdan ayrılması bekleniyor.

JANKAT, EYÜPSPOR'A; KAZIMCAN, AMEDSPOR'A

Gazeteci Salim Manav'ın haberine göre; Galatasaray altyapısından yetişen 21 yaşındaki Jankat'ın kiralık olarak Eyüpspor'a, Altay'dan 2022 yılında transfer edilen 22 yaşındaki Kazımcan'ın ise yine kiralık olarak TFF 1'inci Lig ekibi Amedspor'a kiralanması için prensip anlaşmasına varıldığıöğrenildi.