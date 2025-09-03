Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kadroya alınmayan Leroy Sane günler sonra sessizliğini bozdu! Nagelsmann'ın olay sözlerine cevap

Kadroya alınmayan Leroy Sane günler sonra sessizliğini bozdu! Nagelsmann'ın olay sözlerine cevap

- Güncelleme:
Galatasaray'ın sezon biter bitmez kadrosuna kattığı Alman yıldız Leroy Sane'nin, 2026 Dünya Kupası eleme maçlarının kadrosuna alınmaması gündem olmuştu. Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, "Bundesliga ve üst düzey Avrupa liglerinden daha düşük seviyedeki bir ligde oynuyor" demişti. Leroy Sane, Nagelsmann'a cevap verdi.

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Leroy Sane, Almanya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı karşılaşmaların kadrosuna alınmamıştı. Almanya'nın teknik direktörü Julian Nagelsmann, 29 yaşındaki yıldızla ilgili kararının gerekçesini açıklamıştı. Sane'den 38 yaşındaki teknik direktörün çok konuşulan sözlerine cevap geldi.

Kadroya alınmayan Leroy Sane'den günler sonra ilk açıklama! Nagelsmann'ın olay sözlerine cevap - 1. Resim

"BELİRLİ İSTATİSTİKLER BEKLİYORUM"

Yıldız oyuncu ile konuştuğunu dile getiren Nagelsmann, "Bundesliga ve diğer üst düzey Avrupa liglerinden daha düşük seviyedeki bir ligde oynuyor. Orada daha fazlasını yapması gerekiyor. Son maçta gol attı ve asist yaptı ancak toparlanması için zamana ihtiyacı var. Mucizeler beklemiyorum. Leroy ile çok konuştum. İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa veya İtalya'da oynamıyor, bu yüzden ondan belirli istatistikler bekliyorum. Eğer oynarsa, o zaman hala bizim için bir aday" ifadelerini kullanmıştı.

Kadroya alınmayan Leroy Sane'den günler sonra ilk açıklama! Nagelsmann'ın olay sözlerine cevap - 2. Resim

"HAFTADA 2 MAÇ OYNAMAYI SEVİYORUM"

Bild'e konuşan Sane, Şampiyonlar Ligi fikstürünün başlamasıyla ritim bulacağını belirterek, "Milli Takım arasından sonra işler gerçekten başlıyor. İvme kazanmak ve iyi bir ritim yakalamak için haftada 2 maç oynamayı çok seviyorum. Nagelsmann ile aramızdaki diyalog her zaman iyiydi, her şeyden önce çok açık ve dürüsttü; onda en çok değer verdiğim şey bu. Benden ne görmek istediğini tam olarak biliyorum" dedi.

Kadroya alınmayan Leroy Sane'den günler sonra ilk açıklama! Nagelsmann'ın olay sözlerine cevap - 3. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

