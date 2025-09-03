Kadroya alınmayan Leroy Sane günler sonra sessizliğini bozdu! Nagelsmann'ın olay sözlerine cevap

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Leroy Sane, Almanya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı karşılaşmaların kadrosuna alınmamıştı. Almanya'nın teknik direktörü Julian Nagelsmann, 29 yaşındaki yıldızla ilgili kararının gerekçesini açıklamıştı. Sane'den 38 yaşındaki teknik direktörün çok konuşulan sözlerine cevap geldi.

"BELİRLİ İSTATİSTİKLER BEKLİYORUM"

Yıldız oyuncu ile konuştuğunu dile getiren Nagelsmann, "Bundesliga ve diğer üst düzey Avrupa liglerinden daha düşük seviyedeki bir ligde oynuyor. Orada daha fazlasını yapması gerekiyor. Son maçta gol attı ve asist yaptı ancak toparlanması için zamana ihtiyacı var. Mucizeler beklemiyorum. Leroy ile çok konuştum. İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa veya İtalya'da oynamıyor, bu yüzden ondan belirli istatistikler bekliyorum. Eğer oynarsa, o zaman hala bizim için bir aday" ifadelerini kullanmıştı.

"HAFTADA 2 MAÇ OYNAMAYI SEVİYORUM"

Bild'e konuşan Sane, Şampiyonlar Ligi fikstürünün başlamasıyla ritim bulacağını belirterek, "Milli Takım arasından sonra işler gerçekten başlıyor. İvme kazanmak ve iyi bir ritim yakalamak için haftada 2 maç oynamayı çok seviyorum. Nagelsmann ile aramızdaki diyalog her zaman iyiydi, her şeyden önce çok açık ve dürüsttü; onda en çok değer verdiğim şey bu. Benden ne görmek istediğini tam olarak biliyorum" dedi.