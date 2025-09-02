Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Trabzonspor'dan Galatasaray'a yıldız yağıyor! Son 14 yılda 8 transfer: Kimler geldi kimler geçti?

Trabzonspor'dan Galatasaray'a yıldız yağıyor! Son 14 yılda 8 transfer: Kimler geldi kimler geçti?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trabzonspor&#039;dan Galatasaray&#039;a yıldız yağıyor! Son 14 yılda 8 transfer: Kimler geldi kimler geçti?
Trabzonspor, Galatasaray, Transfer, Futbol, Takvim, Bonservis, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uzun süre Ederson ve Senne Lammens'le ilgilenen Galatasaray, dün gece sürpriz şekilde Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır'ı rekor bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Son yıllarda bordo-mavili ekipten yaptığı transferlerle dikkat çeken sarı-kırmızılılar, bu takviyelerine bir yenisini daha eklemiş oldu.

Transfer döneminin son günlerinde atağa geçen Galatasaray, son olarak Uğurcan Çakır'ı renklerine bağladı. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor kaptanını 33+3 milyon euroluk rekor ücret karşılığında kadrosuna kattı. Uğurcan Çakır, son 14 yılda Trabzonspor'dan Galatasaray'a gelen 8'inci futbolcu oldu.

Kimler geldi kimler geçti? Trabzonspor'dan Galatasaray'a yıldız yağıyor: Son 14 yılda 8 transfer! - 1. Resim

SELÇUK, BURAK, ENGİN BAYTAR...

HT Spor'un derlediği habere göre; Galatasaray 2010'lu yılların başlarında Trabzonspor'un efsane kadrolarından birçok oyuncuyu renklerine bağlamıştı. 2011-2012'de Selçuk İnan, Ceyhun Gülselam ve Engin Baytar, 2012-13'te Burak Yılmaz, 2014-15'te ise Olcan Adın Trabzon'dan İstanbul'a uçmuştu.

Kimler geldi kimler geçti? Trabzonspor'dan Galatasaray'a yıldız yağıyor: Son 14 yılda 8 transfer! - 2. Resim

CAVANDA'DAN 2,5 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılılar, 2016-2017 sezonunda ise Luis Cavanda'yı 1,8 milyon euroya renklerine bağlamıştı. Belçikalı yıldız Galatasaray'da beklentilerin altında kalsa da sarı-kırmızılı kulüp, Cavanda'nın transferlerinden kâr elde etmişti. Standard Liege'e 500 bin euroya kiralanan Belçikalı, 2018'de 2,5 milyon euro karşılığında yine Standard Liege'e transfer olmuştu.

Kimler geldi kimler geçti? Trabzonspor'dan Galatasaray'a yıldız yağıyor: Son 14 yılda 8 transfer! - 3. Resim

GOL KRALI BURAK YILMAZ

Selçuk İnan, Galatasaray'ın efsane isimleri arasında girerken; Ceyhun Gülselam ve Engin Baytar da kazanılan şampiyonluklarda pay sahibi oldu. Burak Yılmaz, Galatasaray'da şampiyonluklar yaşayıp, gol kralı unvanını kazandı. Olcan Adın da Galatasaray'da biri şampiyonluk olmak üzere 4 kupa sevinci yaşadı.

Kimler geldi kimler geçti? Trabzonspor'dan Galatasaray'a yıldız yağıyor: Son 14 yılda 8 transfer! - 4. Resim

EREN'E 4 MİLYON EURO

Galatasaray, Uğurcan Çakır'dan önce sezon başında Trabzonspor'dan milli futbolcu Eren Elmalı için bonuslarla birlikte 4 milyon euro bonservise kadrosuna katmıştı.

Kimler geldi kimler geçti? Trabzonspor'dan Galatasaray'a yıldız yağıyor: Son 14 yılda 8 transfer! - 5. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İkinci el dükkanından 4 bin 500 TL'ye aldı! Gerçek değeri dudak uçuklattı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek gelişmesi: 20 milyon euroluk teklif - SporF.Bahçe'de İsmail Yüksek gelişmesi: 20 milyon euroluk teklifKeny Arroyo için resmi açıklama! Transfer bitti: İşte yeni takımı... - SporArroyo için resmi açıklama! Transfer bitti: Yeni adresi...En-Nesyri için 37 milyon euro! Ali Koç kararını verdi - SporEn-Nesyri için çılgın teklif! Ali Koç kararını verdiFenerbahçe'de Hakan Bilal Kutlualp'ten Aziz Yıldırım ve adaylık açıklaması - SporHakan Bilal Kutlualp'ten Aziz Yıldırım ve adaylık açıklamasıİtalyanlar duyurdu! Galatasaray'ın Lookman planı: 60 milyon euroluk yıldız... - SporAslan'ın çılgın planı! 60 milyon euroluk yıldız...İspanya'yı çalkalayan olayda Arda Güler başrolde: Ses kayıtları çıktı, ortalık karıştı - Sporİspanya'yı karıştıran olayda Arda başrolde
Sonraki Haber Yükleniyor...