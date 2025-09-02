Trabzonspor'dan Galatasaray'a yıldız yağıyor! Son 14 yılda 8 transfer: Kimler geldi kimler geçti?

Transfer döneminin son günlerinde atağa geçen Galatasaray, son olarak Uğurcan Çakır'ı renklerine bağladı. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor kaptanını 33+3 milyon euroluk rekor ücret karşılığında kadrosuna kattı. Uğurcan Çakır, son 14 yılda Trabzonspor'dan Galatasaray'a gelen 8'inci futbolcu oldu.

SELÇUK, BURAK, ENGİN BAYTAR...

HT Spor'un derlediği habere göre; Galatasaray 2010'lu yılların başlarında Trabzonspor'un efsane kadrolarından birçok oyuncuyu renklerine bağlamıştı. 2011-2012'de Selçuk İnan, Ceyhun Gülselam ve Engin Baytar, 2012-13'te Burak Yılmaz, 2014-15'te ise Olcan Adın Trabzon'dan İstanbul'a uçmuştu.

CAVANDA'DAN 2,5 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılılar, 2016-2017 sezonunda ise Luis Cavanda'yı 1,8 milyon euroya renklerine bağlamıştı. Belçikalı yıldız Galatasaray'da beklentilerin altında kalsa da sarı-kırmızılı kulüp, Cavanda'nın transferlerinden kâr elde etmişti. Standard Liege'e 500 bin euroya kiralanan Belçikalı, 2018'de 2,5 milyon euro karşılığında yine Standard Liege'e transfer olmuştu.

GOL KRALI BURAK YILMAZ

Selçuk İnan, Galatasaray'ın efsane isimleri arasında girerken; Ceyhun Gülselam ve Engin Baytar da kazanılan şampiyonluklarda pay sahibi oldu. Burak Yılmaz, Galatasaray'da şampiyonluklar yaşayıp, gol kralı unvanını kazandı. Olcan Adın da Galatasaray'da biri şampiyonluk olmak üzere 4 kupa sevinci yaşadı.

EREN'E 4 MİLYON EURO

Galatasaray, Uğurcan Çakır'dan önce sezon başında Trabzonspor'dan milli futbolcu Eren Elmalı için bonuslarla birlikte 4 milyon euro bonservise kadrosuna katmıştı.