Galatasaray'ı çıldırtan madde! Efe krizi: Fatura baba Ayhan Akman'a çıktı
Sarı-kırmızılılarda altyapıdan yetişen Efe Akman, İspanya 2'nci Ligi takımlarından Andorra'ya transfer oldu. Galatasaray ile geçtiğimiz yaz profesyonel sözleşme imzalayan 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun vedası, sözleşmede yer alan maddenin kullanılması sebebiyle büyük bir krizi beraberinde getirdi. Yönetimin, oyuncunun babası Ayhan Akman ile yollarını ayırmaya hazırlandığı iddia edildi.
Galatasaray altyapısında gösterdiği performansla dikkat çeken Efe Akman, geçtiğimiz yaz profesyonel sözleşme imzalamıştı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'tan fazla forma şansı bulamayan genç oyuncu, kariyerini İspanya'da sürdürecek. Söz konusu imza, Galatasaray yönetiminin tepkisini çekti.
AYRILIĞIN PERDE ARKASI
İspanya 2'nci Ligi takımlarından Andorra'dan yapılan açıklamada, 19 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Olaylı ayrılığın perde arkasında sözleşmedeki bir madde çıktı.
500 BİN EUROYA GİTTİ
Gazeteci Yakup Çınar'ın haberine göre; A takımda 5'i Süper Lig, 3'ü UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası olmak üzere toplam 11 maç oynayanEfe Akman'ın sözleşmesinde "7 maç oynamazsa 500 bin euroya serbest kalır" maddesi vardı. Andorra, transferi bu maddeyi kullanarak gerçekleştirdi.
AYHAN AKMAN'A VEDA
19 yaşındaki futbolcunun ayrılığına sinirlenen Galatasaray yönetimi, Futbol Direktörü Yardımcılığı görevini yürütenEfe Akman'ın babası Ayhan Akman ile yolları ayırma kararı aldı.