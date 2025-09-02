Galatasaray'ı çıldırtan madde! Efe krizi: Fatura baba Ayhan Akman'a çıktı

Galatasaray altyapısında gösterdiği performansla dikkat çeken Efe Akman, geçtiğimiz yaz profesyonel sözleşme imzalamıştı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'tan fazla forma şansı bulamayan genç oyuncu, kariyerini İspanya'da sürdürecek. Söz konusu imza, Galatasaray yönetiminin tepkisini çekti.

AYRILIĞIN PERDE ARKASI

İspanya 2'nci Ligi takımlarından Andorra'dan yapılan açıklamada, 19 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Olaylı ayrılığın perde arkasında sözleşmedeki bir madde çıktı.

500 BİN EUROYA GİTTİ

Gazeteci Yakup Çınar'ın haberine göre; A takımda 5'i Süper Lig, 3'ü UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası olmak üzere toplam 11 maç oynayanEfe Akman'ın sözleşmesinde "7 maç oynamazsa 500 bin euroya serbest kalır" maddesi vardı. Andorra, transferi bu maddeyi kullanarak gerçekleştirdi.

AYHAN AKMAN'A VEDA

19 yaşındaki futbolcunun ayrılığına sinirlenen Galatasaray yönetimi, Futbol Direktörü Yardımcılığı görevini yürütenEfe Akman'ın babası Ayhan Akman ile yolları ayırma kararı aldı.