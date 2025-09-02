Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'ı çıldırtan madde! Efe krizi: Fatura baba Ayhan Akman'a çıktı

Galatasaray'ı çıldırtan madde! Efe krizi: Fatura baba Ayhan Akman'a çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;ı çıldırtan madde! Efe krizi: Fatura baba Ayhan Akman&#039;a çıktı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılılarda altyapıdan yetişen Efe Akman, İspanya 2'nci Ligi takımlarından Andorra'ya transfer oldu. Galatasaray ile geçtiğimiz yaz profesyonel sözleşme imzalayan 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun vedası, sözleşmede yer alan maddenin kullanılması sebebiyle büyük bir krizi beraberinde getirdi. Yönetimin, oyuncunun babası Ayhan Akman ile yollarını ayırmaya hazırlandığı iddia edildi. 

Galatasaray altyapısında gösterdiği performansla dikkat çeken Efe Akman, geçtiğimiz yaz profesyonel sözleşme imzalamıştı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'tan fazla forma şansı bulamayan genç oyuncu, kariyerini İspanya'da sürdürecek. Söz konusu imza, Galatasaray yönetiminin tepkisini çekti.

Galatasaray'ı çıldırtan madde! Efe krizi: Fatura baba Ayhan Akman'a çıktı - 1. Resim

AYRILIĞIN PERDE ARKASI

İspanya 2'nci Ligi takımlarından Andorra'dan yapılan açıklamada, 19 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Olaylı ayrılığın perde arkasında sözleşmedeki bir madde çıktı. 

Galatasaray'ı çıldırtan madde! Efe krizi: Fatura baba Ayhan Akman'a çıktı - 2. Resim

500 BİN EUROYA GİTTİ

Gazeteci Yakup Çınar'ın haberine göre; A takımda 5'i Süper Lig, 3'ü UEFA  Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası olmak üzere toplam 11 maç oynayanEfe Akman'ın sözleşmesinde "7 maç oynamazsa 500 bin euroya serbest kalır" maddesi vardı. Andorra, transferi bu maddeyi kullanarak gerçekleştirdi.

AYHAN AKMAN'A VEDA

19 yaşındaki futbolcunun ayrılığına sinirlenen Galatasaray yönetimi, Futbol Direktörü Yardımcılığı görevini yürütenEfe Akman'ın babası Ayhan Akman ile yolları ayırma kararı aldı.

Galatasaray'ı çıldırtan madde! Efe krizi: Fatura baba Ayhan Akman'a çıktı - 3. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı duyurdu: AGİT Minsk Grubu tarihe karıştıİlkay Gündoğan İstanbul’a ne zaman saat kaçta gelecek? Uçak takip kodu bekleniyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hasan Şaş, Fenerbahçe'nin transferini duyunca çılgına döndü: Komik bunlar! - SporF.Bahçe'nin transferini duyunca çılgına döndü: Komik bunlarFenerbahçe'de bir gecede 4 yıldızla yollar ayrıldı: Eleştiri oklarının hedefindeydi - SporBir gecede 4 yıldızla yollar ayrıldı: EleştiriliyorduFenerbahçe formalı Kerem Aktürkoğlu'nu paylaştı! Icardi'den eski dosta olay mesaj - SporIcardi'nin eski dosta olay mesajı gündem olduGalatasaray, Kolombiyalı oyuncunun kiralama bedelini açıkladı - SporG.Saray, Kolombiyalı oyuncunun kiralama bedelini açıkladUğurcan Çakır'ın babasından Galatasaray ve Fenerbahçe cevabı: Ağladım - SporUğurcan'ın babasından G.Saray ve F.Bahçe cevabı: AğladımMilli arayı fırsat bildi! Soluğu Türkiye'de aldı - SporMilli arayı fırsat bildi! Soluğu Türkiye'de aldı
Sonraki Haber Yükleniyor...