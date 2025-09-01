Kaleci transferinde yeni gelişme: Galatasaray Uğurcan Çakır için masada!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadro bildirimine kısa süre kala transfer çalışmalarına ağırlık verdi. Kaleci arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılarda, Uğurcan Çakır ismi öne çıktı.

A Spor’un aktardığı bilgilere göre, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Uğurcan Çakır transferi için Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile bir araya geldi. Görüşmelerin olumlu geçtiği ve her iki kulübün de resmi açıklama hazırlığında olduğu belirtiliyor.

29 yaşındaki Uğurcan Çakır, Trabzonspor formasıyla tüm kulvarlarda 292 maça çıktı ve toplamda 26.248 dakika süre aldı. Deneyimli kaleci bu süreçte kalesinde 345 gol görürken, 92 maçta rakiplerine gol izni vermedi. Bordo-mavili ekiple olan sözleşmesi 30 Haziran 2027’ye kadar devam ediyor.

A Milli Takım’da da görev alan Uğurcan Çakır, 31 maçta kalesinde 47 gol gördü ve 11 karşılaşmada gol yemedi. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 9.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.