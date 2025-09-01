Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray'da ayrılık! Nicolo Zaniolo Udinese'ye kiralandı

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

İtalya'nın Udinese takımı, Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'yu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Udinese, Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki İtalyan futbolcunun 30 Haziran 2026 tarihine kadar satın alma opsiyonuyla kiralandığı kaydedildi.

Zaniolo, siyah-beyazlı takımda 10 numaralı formayı giyecek.

Galatasaray'ın Şubat 2023'te Roma'dan transfer ettiği İtalyan futbolcu, daha önce Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina'ya kiralanmıştı.

