Galatasaray'dan İlkay Gündoğan sürprizi!
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Manchester City'nin dünyaca ünlü yıldızı İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmaya çok yakın görünüyor.
Galatasaray, Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman yıldız İlkay Gündoğan için görüşmelere başladı.
Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre,Galatasaray, İlkay Gündoğan ile anlaştı. Manchester City ile görüşmelerine devam eden Dursun Özbek ve yönetimi, transfer son aşamaya geldi.
Geçtiğimiz sezon İngiliz devi ile çıktığı 54 maçta 5 kez gol sevinci yaşayan Gündoğan, 8 de asist katkısı sağladı.
