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Menajeriyle görüşüldü! Galatasaray'dan flaş İlkay Gündoğan hamlesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Menajeriyle görüşüldü! Galatasaray&#039;dan flaş İlkay Gündoğan hamlesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi için orta sahayı güçlendirmek isteyen Galatasaray, İlkay Gündoğan’la yeniden temasa geçti. Menajeriyle görüşen sarı-kırmızılılar, 1+1 yıllık performans odaklı bir sözleşme sunmaya hazırlanıyor.

Şampiyonlar Ligi için orta saha hattına transfer kararı alan Galatasaray yönetimi yeniden İlkay Gündoğan için temaslara başladı. Sarı kırmızılı yönetim futbolcunun menajerliğini yapan amcası İlhan Gündoğan ile görüştü.

Menajeriyle görüşüldü! Galatasaray'dan flaş İlkay Gündoğan hamlesi - 1. Resim

İlkay ile ilgili temasların önümüzdeki günlerde daha da sıklaşması bekleniyor. Galatasaray, tecrübeli futbolcuya aynı Mertens gibi başarı-performans odaklı bir kontrat sunup 1+1 yıllık bir sözleşme teklif edecek.

İlkay Gündoğan haziran ayındaki Kulüpler Dünya Kupası’nda M. City formasıyla üç maça çıkmış, Al Ain’e iki gol atmış ve formda bir görüntü vermişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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