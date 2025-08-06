Menajeriyle görüşüldü! Galatasaray'dan flaş İlkay Gündoğan hamlesi

Şampiyonlar Ligi için orta saha hattına transfer kararı alan Galatasaray yönetimi yeniden İlkay Gündoğan için temaslara başladı. Sarı kırmızılı yönetim futbolcunun menajerliğini yapan amcası İlhan Gündoğan ile görüştü.

İlkay ile ilgili temasların önümüzdeki günlerde daha da sıklaşması bekleniyor. Galatasaray, tecrübeli futbolcuya aynı Mertens gibi başarı-performans odaklı bir kontrat sunup 1+1 yıllık bir sözleşme teklif edecek.

İlkay Gündoğan haziran ayındaki Kulüpler Dünya Kupası’nda M. City formasıyla üç maça çıkmış, Al Ain’e iki gol atmış ve formda bir görüntü vermişti.