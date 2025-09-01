Galatasaray'ı yıkan gelişme! Emiliano Martinez kararını verdi

Manchester City'den Ederson'u Fenerbahçe'ye kaptırdıktan sonra Emiliano Martinez için girişimlerde bulunan Galatasaray, Arjantinli file bekçisinden ret cevabı aldı.

BONSERVİSİ İÇİN 25 MİLYON EURO

Sarı kırmızılılar, Arjantinli kaleci için İngiliz temsilcisi Aston Villa ile görüşmelere başlarken oyuncu için 25 milyon euro bonservis bedeli teklif edildiği ileri sürüldü.

GALATASARAY'A RET CEVABI

Foot Mercato'da yer alan habere göre; 32 yaşındaki deneyimli kaleci, Galatasaray'dan gelen transfer teklifini kabul etmedi.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Emiliano Martinez'in, Aston Villa ile sözleşmesi 2029 yılında son buluyor.