Galatasaray'ı yıkan gelişme! Emiliano Martinez kararını verdi
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Brezilyalı kaleci Ederson'u ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran ve UEFA Şampiyonlar Ligi listesine yazacağı kaleciyi belirtmek için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Premier Lig ekibi Aston Villa'nın Arjantinli file bekçisi Emiliano Martinez'e yönelirken sarı kırmızılılara kötü haber geldi.
Manchester City'den Ederson'u Fenerbahçe'ye kaptırdıktan sonra Emiliano Martinez için girişimlerde bulunan Galatasaray, Arjantinli file bekçisinden ret cevabı aldı.
BONSERVİSİ İÇİN 25 MİLYON EURO
Sarı kırmızılılar, Arjantinli kaleci için İngiliz temsilcisi Aston Villa ile görüşmelere başlarken oyuncu için 25 milyon euro bonservis bedeli teklif edildiği ileri sürüldü.
GALATASARAY'A RET CEVABI
Foot Mercato'da yer alan habere göre; 32 yaşındaki deneyimli kaleci, Galatasaray'dan gelen transfer teklifini kabul etmedi.
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Emiliano Martinez'in, Aston Villa ile sözleşmesi 2029 yılında son buluyor.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Emrah Taşçı