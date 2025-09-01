Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Emiliano Martinez kimdir, Galatasaray'a transfer oldu mu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Emiliano Martinez kimdir, Galatasaray&#039;a transfer oldu mu?
Avrupa'da transfer sezonunun bitmesine saatler kala Premier League’ ekiplerinden Aston Villa forması giyen Arjantinli kaleci Emiliano Martinez'iin durumu merak konusu oldu. Adı Galatasaray ile gündeme geldi. Peki Emiliano Martinez kimdir, Galatasaray'a transfer olacak mı? İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Avrupa'da 2025 yaz transfer döneminin sonuna gelindi. İlk kez Bundesliga, Premier League, Ligue 1 ve Serie A aynı gün ve aynı saatte transfer defterini kapatacak. Son saat ise bu akşam 20:00 olacak. Peki transfer sezonunun kapanmasına saatler kala Galatasaray'ın listesinde yer alan Arjantinli kaleci Emiliano Martinez'in durumu ne olacak, Emiliano Martinez Galatasaray'a geldi mi, kimdir, hangi takımda oynar? İşte detaylar... 

EMİLİANO MARTİNEZ KİMDİR?

Damián Emiliano Martínez Romero 2 Eylül 1992'de Arjantin'de doğdu. Futbola olan merakı sonrası kaleci olmaya karar verdi. 2011 yılında Independiente'in altyapısından yetişerek Arsenal tarafından transfer edildi. Alındığı sezon Oxford United'a kiralandı. Arjantin milli takımda da kaleci olarak maça çıktı. 

EMİLİANO MARTİNEZ EVLİ Mİ?

Emiliano Martínez, 2017'de Amanda "Mandinha" ile evlendi. Çiftin Santi adında bir oğlu ve Ava adında bir kızı var. 

EMİLİANO MARTİNEZ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

 Emiliano Martínez, 2020'de 17.40 milyon €'ya Aston Villa'ya transfer oldu. Şu sıralar birçok kulübün transfer listesinde adı geçiyor. Onlardan biri de Galatasaray. 

EMİLİANO MARTİNEZ GALATASARAY'A TRANSFER OLDU MU?

Şampiyonlar Ligi kadrosunu yarın gece UEFA'ya bildirecek olan Galatasaray, tüm mesaisini kaleci transferine ayırırken son saatlerde Emiliano Martinez için girişimler sıklaştırıldı.  Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre Galatasaray, Lammens'in Manchester United'la anlaşmasının ardından Emiliano Martinez transferi için Aston Villa ile görüşüyor.

 

