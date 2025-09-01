Beşiktaş'ta ayrılık resmiyete kavuştu: İtalya'nın yolunu tuttu

Beşiktaş, Jean Onana’nın sezon sonuna kadar şartlara bağlı satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiralandığını açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jean Onana’nın 2025-26 sezonu sonuna kadar şartlara bağlı satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi hususunda Genoa CFC ile anlaşmaya varılmıştır. Jean Onana’ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.