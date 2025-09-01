Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş'ta ayrılık resmiyete kavuştu: İtalya'nın yolunu tuttu

Beşiktaş'ta ayrılık resmiyete kavuştu: İtalya'nın yolunu tuttu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ta ayrılık resmiyete kavuştu: İtalya&#039;nın yolunu tuttu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Jean Onana'nın sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.

Beşiktaş, Jean Onana’nın sezon sonuna kadar şartlara bağlı satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiralandığını açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jean Onana’nın 2025-26 sezonu sonuna kadar şartlara bağlı satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi hususunda Genoa CFC ile anlaşmaya varılmıştır. Jean Onana’ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Batista Mendy'den Trabzonspor'a veda: Yeni bir maceraya başladım
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Batista Mendy'den Trabzonspor'a veda: Yeni bir maceraya başladım - SporMendy'den Trabzonspor'a veda: Yeni bir maceraya başladımBeşiktaş'ta Sergen Yalçın, Fenerbahçeli yıldızı istiyor - SporBeşiktaş'ta Sergen Yalçın, Fenerbahçeli yıldızı istiyorSon gün Oosterwolde sürprizi: Fenerbahçe hemen kararını verdi - SporSon gün Oosterwolde sürprizi: F.Bahçe hemen kararını verdiAvrupa'da transfer için son saatler! İşte son gün atılan imzalar... - SporAvrupa'da transfer için son saatler! Son gün atılan imzalarSosyal medya bunu konuşuyor! Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'na olay gönderme - SporSosyal medya bunu konuşuyor! Icardi'den olay Kerem mesajıTürkiye Kupası'nda 1'inci Eleme Turu heyecanı! İşte maç programı... - SporTürkiye Kupası'nda 1'inci Eleme Turu heyecanı! İşte maç programı...
Sonraki Haber Yükleniyor...