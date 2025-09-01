Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Fenerbahçeli yıldızı istiyor

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Fenerbahçeli yıldızı istiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe forması giyen Ganalı savunma oyuncusu Alexander Djiku ile ilgileniyor. Sarı lacivertli oyuncu yeni sezon planlamasında düşünülmezken birçok talibi bulunuyor.

Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen ve Spartak Moskova'nın da takıma katmak istediği Alexander Djiku ile ilgilendiği ileri sürüldü.

TALİPLERİ ARTIYOR

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Rus ekibi Spartak Moskova'nın kadrosuna katmak istediği 31 yaşındaki savunma oyuncusunu transfer etmek istiyor.

Djiku ile Beşiktaş ve Spartak Moskova'nın yanı sıra, Portekiz'den Braga ve İtalya'dan Fiorentina da ilgileniyor.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Fenerbahçeli yıldızı istiyor - 1. Resim

SÖZLEŞMESİ GELECEK YIL SONA ERİYOR

Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösterilen Alexander Djiku'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi gelecek yıl son buluyor.

Sarı lacivertli forma altında 75 maçta süre bulan Djiku, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

