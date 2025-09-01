Beşiktaş'ta beklenen ayrılık resmileşti: Acun Ilıcalı'nın takımına gitti
Sergen Yalçın yönetimindeki çıktığı ilk maçta Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan siyah-beyazlı kulüp, Amir Hadziahmetovic ile yolların ayrıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bilirdi. Bosnalı milli futbolcu, Championship'e transfer oldu.
Beşiktaş'ta ayrılık resmileşti. Siyah-beyazlılar, Amir Hadziahmetovic ile yolların ayrılığını TFF'ye bildirdi. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin başarısı için mücadele edecek.
57 MAÇTA BİR GOL
Beşiktaş, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu 2022-2023 sezonunun devre arasında Konyaspor'dan 3 milyon 200 bin euro bonservis karşılığında transfer etmişti. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında kiralık olarak Rizespor forması giyen Hadziahmetovic, siyah-beyazlı formayla çıktığı 57 maçta bir gol ve 8 asistlik skor katkısı yaptı.
