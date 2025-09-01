Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş'ta beklenen ayrılık resmileşti: Acun Ilıcalı'nın takımına gitti

Beşiktaş'ta beklenen ayrılık resmileşti: Acun Ilıcalı'nın takımına gitti

- Güncelleme:
Sergen Yalçın yönetimindeki çıktığı ilk maçta Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan siyah-beyazlı kulüp, Amir Hadziahmetovic ile yolların ayrıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bilirdi. Bosnalı milli futbolcu, Championship'e transfer oldu.

Beşiktaş'ta ayrılık resmileşti. Siyah-beyazlılar, Amir Hadziahmetovic ile yolların ayrılığını TFF'ye bildirdi. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin başarısı için mücadele edecek. 

Beşiktaş'ta beklenen ayrılık resmileşti: Acun Ilıcalı'nın takımına gitti - 1. Resim

57 MAÇTA BİR GOL

Beşiktaş, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu 2022-2023 sezonunun devre arasında Konyaspor'dan 3 milyon 200 bin euro bonservis karşılığında transfer etmişti. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında kiralık olarak Rizespor forması giyen Hadziahmetovic, siyah-beyazlı formayla çıktığı 57 maçta bir gol ve 8 asistlik skor katkısı yaptı.

